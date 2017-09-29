Продуктовый террорист-шантажист вверг в ужас Германию

Кто заполнил полки немецких магазинов детскими ядовитыми продуктами? Какой выкуп требует маньяк-шантажист ? И успеют ли его найти до истечения срока ультиматума?

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В Германии все силы полиции брошены на поиск продуктового террориста — так уже окрестили неизвестного, который требует, чтобы розничные торговые сети выплатили ему 10 миллионов евро, а в противном случае угрожает отравить продукты в супермаркетах. Настоящая паника началась, когда в рамках расследования была проведена проверка, которая показала — этот шантажист не шутит.



Полиция уже обнаружила в детском питании ядовитое вещество. Теперь таинственного злодея ищет не только полиция — вся Германия. Но пока у следователей есть только фотографии маньяка.



В письмах, которые террорист разослал руководителям крупных торговых сетей, отравитель уверял, что ядовитые продукты он разместил еще в пяти супермаркетах. И похоже, на этом не остановится.



Власти Германии уже призвали жителей быть внимательнее и проверять все упаковки с детским питанием. Если при открытии будет громкий хлопок, это значит, что с продуктом все в порядке. Впрочем, в полиции рекомендуют пока вообще воздержаться от подобных покупок.