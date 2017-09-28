Посол Испании не подтвердил информацию о следе «русских хакеров» в Каталонии

Посол Испании в России Игнасио Ибаньес заявил об отсутствии подтверждения информации о «русском следе» в поддержке сайтов, посвященных референдуму в Каталонии.
Игнасио Ибаньес: «Мы не видим подтверждения информации, опубликованной в испанских СМИ».
Он добавил, что дипломатам попадались статьи в российской прессе, в которых с пониманием относились к проблеме независимости. При этом он подчеркнул, что такие публикации характерны не только для России, но и для других стран, сообщает РИА Новости.
Ранее испанское издание El Pais сообщило, что русские хакеры якобы помогают властям Каталонии поддерживать в рабочем состоянии сайт о референдуме.
Он добавил, что дипломатам попадались статьи в российской прессе, в которых с пониманием относились к проблеме независимости. При этом он подчеркнул, что такие публикации характерны не только для России, но и для других стран, сообщает РИА Новости.
Ранее испанское издание El Pais сообщило, что русские хакеры якобы помогают властям Каталонии поддерживать в рабочем состоянии сайт о референдуме.
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