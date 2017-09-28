Мадрид в преддверии референдума стягивает силовиков в Барселону

Тысячи студентов вышли в Барселоне на митинг протеста под лозунгом «Мы проголосуем, несмотря ни на что!». Власти Испании всеми силами пытаются сорвать намеченный на это воскресенье референдум о независимости Каталонии.
Каталонский референдум часто сравнивают с лобовым тараном. Дескать, власти Мадрида и Барселоны раскочегарились так, что еще три дня и столкновение будет неизбежным: разобьются все. Центральное правительство грозит, ссылаясь на конституцию, ввести войска и пресечь любые попытки региона добиться независимости. Каталонские лидеры в ответ называют Испанию «душительницей демократии», сравнивают с Северной Кореей.
Моника, студент-медик: «Я пойду на референдум, что бы ни случилось, и скажу да. Основная причина — экономика. Каталония отдает центру очень много денег, а обратно получает очень мало».
Полиция Каталонии заявляет: приказы центра могут вызвать недовольство населения. Кажется, она не собирается блокировать избирательные участки. Ответный ход Испании: в Барселону стягивают силовиков из других регионов.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Романа Соболя.
Моника, студент-медик: «Я пойду на референдум, что бы ни случилось, и скажу да. Основная причина — экономика. Каталония отдает центру очень много денег, а обратно получает очень мало».
Полиция Каталонии заявляет: приказы центра могут вызвать недовольство населения. Кажется, она не собирается блокировать избирательные участки. Ответный ход Испании: в Барселону стягивают силовиков из других регионов.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Романа Соболя.
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