Газ в скандально известном петербургском доме проведут в обход квартир-отказников

В жилищном комитете прокомментировали ситуацию, когда
из-за нескольких квартир, куда не могут попасть сотрудники газовой службы, задерживается замена труб и оборудования в целом доме.
Несколько дней осталось у отказников скандально известного дома на улице Большая Зеленина, которые из-за своего бездействия не позволяют газифицировать целое здание. При плановом капитальном ремонте (это замена труб и оборудования) специалисты не смогли попасть в две квартиры из более чем 150.
В итоге работы в отключенном от газоснабжения доме повисли в воздухе, и многие до сих пор вынуждены готовить на электроплитке. В жилищном комитете посчитали, что у нерадивых собственников было достаточно времени на размышления. И если они так и не откроют свои двери для рабочих, то газ проведут просто в обход этих проблемных квартир.
С начала лета в доме №16 по Большой Зеленина смонтировали оборудование в 62 квартирах. Те же, кто не хочет пускать рабочих для осмотра, по словам чиновников, сами провели несанкционированные подключения с нарушениями или сделали ремонт не по нормативам. К примеру, зашили трубы, а это может спровоцировать чрезвычайную ситуацию.
В итоге работы в отключенном от газоснабжения доме повисли в воздухе, и многие до сих пор вынуждены готовить на электроплитке. В жилищном комитете посчитали, что у нерадивых собственников было достаточно времени на размышления. И если они так и не откроют свои двери для рабочих, то газ проведут просто в обход этих проблемных квартир.
С начала лета в доме №16 по Большой Зеленина смонтировали оборудование в 62 квартирах. Те же, кто не хочет пускать рабочих для осмотра, по словам чиновников, сами провели несанкционированные подключения с нарушениями или сделали ремонт не по нормативам. К примеру, зашили трубы, а это может спровоцировать чрезвычайную ситуацию.
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