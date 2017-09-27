Замена газовых труб в доме в центре Петербурга привела к энергетической блокаде

Заложниками круговой газовой поруки стали жители дома на Петроградской стороне.

Жильцы исторического дома по улице Большая Зеленина, 16 столкнулись с неожиданными проблемами при, казалось бы, плановом капитальном ремонте. Дело в том, что при замене газовых труб и оборудования на новые образцы специалисты не смогли попасть в некоторые квартиры.



В результате газификация буквально повисла в воздухе. Но и это было бы не так страшно, если бы на время проведения работ всё многоквартирное здание не отключили от услуги целиком. Получается, уже неделю многие вынуждены готовить на электроплитке. А когда завершится такая энергетическая блокада, информации у жильцов по-прежнему нет.



Замену газового оборудования в этом доме начали еще в мае, и тогда выявили три проблемные квартиры из более чем 150. Но, по словам самих жильцов, газовики проводили обход днем, когда собственники по разным причинам не могли открыть двери.



Не имея других рычагов давления, жители дома написали обращение в Смольный на имя вице-губернатора Николая Бондаренко, чтобы сдвинуть патовую ситуацию и газовый вентиль с мертвой точки.