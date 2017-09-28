Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16
    Под Рязанью учительница побила школьника на уроке: видео. дети и подростки, драки и избиения, педагогика, Рязанская область, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Рязанью учительница побила школьника на уроке: видео

    Под Рязанью учительница побила школьника на уроке: видео

    2 комментария
    • Кадр из видео: Рязань / vk.com
    Под Рязанью учительница побила школьника на уроке: видео

    Под Рязанью учительница побила школьника на уроке: видео

    Под Рязанью учительница побила школьника на уроке: видео
    • Кадр из видео: Рязань / vk.com

      • Полиция проверяет появившееся в Сети видео, на котором запечатлено, как учительница во время урока наносит несколько ударов ученику.

      Как сообщили в полиции, ролик был снят в школе села Истье в Старожиловском районе Рязанской области. Правоохранители начали проверку.

      На записи, которая была опубликована в Сети, запечатлена ссора между педагогом и школьником во время урока. Слышно, как учительница кричит на мальчика и стучит по его парте. В какой-то момент она бьет его учебником по голове. Удивленный школьник отреагировал словесно: «Вы что меня бьете? Вообще уже охренели». После этого женщина ударила его еще несколько раз. Мальчик закрылся руками и встал, чтобы уйти. На этом моменте запись прервалась.

      УМВД по Рязанской области: «В проверке участвуют сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних».

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