Под Рязанью учительница побила школьника на уроке: видео

Как сообщили в полиции, ролик был снят в школе села Истье в Старожиловском районе Рязанской области. Правоохранители начали проверку.На записи, которая была опубликована в Сети, запечатлена ссора между педагогом и школьником во время урока. Слышно, как учительница кричит на мальчика и стучит по его парте. В какой-то момент она бьет его учебником по голове. Удивленный школьник отреагировал словесно: «Вы что меня бьете? Вообще уже охренели». После этого женщина ударила его еще несколько раз. Мальчик закрылся руками и встал, чтобы уйти. На этом моменте запись прервалась.: «В проверке участвуют сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних».