Уволенная учительница из Петербурга извинилась за «дурака» на лбу второклассника

В Петербурге разразился скандал, в центре которого оказались учительница и ученик. Во время урока педагог начальных классов написала на лбу
8-летнего ребенка слово «дурак». Мать униженного мальчика пожаловалась в прокуратуру и Минобрнауки, учителя уволили, но теперь родители одноклассников требуют ее восстановить.
Мама второклассника Лёши встревожена. На лбу у ее ребенка уже ничего плохого не написано. Надпись «дурак», оставленную классной руководительницей на самом видном месте, с лица стерли, а как такое сотрешь из памяти?
Наталья Воронцова, мама Лёши: «Больше переживаю за ребенка, как это на нем отразится, над ним смеялся весь класс».
Явно непедагогичный поступок бесследно не прошел. Учительницу младших классов Ольгу Алфёрову вызвали на ковер к директору школы №684. Преподаватель с более чем 10-летним стажем к журналистам вышла с заплаканными глазами. Свое поведение объяснила излишними эмоциями. Дети прямо во время урока разрисовывали фломастерами себе руки. Последовало одно учительское замечание, другое, после педагог и преподнесла сомнительный урок правописания.
Ольга Алфёрова: «Я не могу ничего сказать по поводу этого поступка, не могу объяснить, как это случилось. Хочу сказать, что очень сожалею, я раскаиваюсь. Я виновата перед людьми».
В срочном порядке большая часть родителей учеников 2-го «Б», не оправдывая поступок педагога, решила подписать прошение в поддержку Ольги Алфёровой.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Николая Булкина.
Наталья Воронцова, мама Лёши: «Больше переживаю за ребенка, как это на нем отразится, над ним смеялся весь класс».
Явно непедагогичный поступок бесследно не прошел. Учительницу младших классов Ольгу Алфёрову вызвали на ковер к директору школы №684. Преподаватель с более чем 10-летним стажем к журналистам вышла с заплаканными глазами. Свое поведение объяснила излишними эмоциями. Дети прямо во время урока разрисовывали фломастерами себе руки. Последовало одно учительское замечание, другое, после педагог и преподнесла сомнительный урок правописания.
Ольга Алфёрова: «Я не могу ничего сказать по поводу этого поступка, не могу объяснить, как это случилось. Хочу сказать, что очень сожалею, я раскаиваюсь. Я виновата перед людьми».
В срочном порядке большая часть родителей учеников 2-го «Б», не оправдывая поступок педагога, решила подписать прошение в поддержку Ольги Алфёровой.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Николая Булкина.
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