Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
27 сентября, 18:00
Александр Колобок Орлов vs Роман Четин: взвешивание и пресс-конференция
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Уволенная учительница из Петербурга извинилась за «дурака» на лбу второклассника. дети и подростки, Санкт-Петербург, скандалы, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУволенная учительница из Петербурга извинилась за «дурака» на лбу второклассника

    Уволенная учительница из Петербурга извинилась за «дурака» на лбу второклассника

    комментировать
    Уволенная учительница из Петербурга извинилась за «дурака» на лбу второклассника

    Уволенная учительница из Петербурга извинилась за «дурака» на лбу второклассника

    Уволенная учительница из Петербурга извинилась за «дурака» на лбу второклассника

      В Петербурге разразился скандал, в центре которого оказались учительница и ученик. Во время урока педагог начальных классов написала на лбу 8-летнего ребенка слово «дурак». Мать униженного мальчика пожаловалась в прокуратуру и Минобрнауки, учителя уволили, но теперь родители одноклассников требуют ее восстановить.

      Мама второклассника Лёши встревожена. На лбу у ее ребенка уже ничего плохого не написано. Надпись «дурак», оставленную классной руководительницей на самом видном месте, с лица стерли, а как такое сотрешь из памяти?

      Наталья Воронцова, мама Лёши: «Больше переживаю за ребенка, как это на нем отразится, над ним смеялся весь класс».

      Явно непедагогичный поступок бесследно не прошел. Учительницу младших классов Ольгу Алфёрову вызвали на ковер к директору школы №684. Преподаватель с более чем 10-летним стажем к журналистам вышла с заплаканными глазами. Свое поведение объяснила излишними эмоциями. Дети прямо во время урока разрисовывали фломастерами себе руки. Последовало одно учительское замечание, другое, после педагог и преподнесла сомнительный урок правописания.

      Ольга Алфёрова: «Я не могу ничего сказать по поводу этого поступка, не могу объяснить, как это случилось. Хочу сказать, что очень сожалею, я раскаиваюсь. Я виновата перед людьми».

      В срочном порядке большая часть родителей учеников 2-го «Б», не оправдывая поступок педагога, решила подписать прошение в поддержку Ольги Алфёровой.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Николая Булкина.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru