Жена Хефнера развлекалась в соцсетях во время смерти мужа

Пользователи соцсетей осудили жену основателя журнала Playboy Хью Хефнера, скончавшегося в возрасте 91 года, за странное поведение.
Когда СМИ начали писать о смерти Хефнера, 31-летняя Кристал публиковала посты в соцсети. Есть данные о том, что американская модель не вылезала из Facebook в течение последних суток.
Почти каждые два часа женщина постила новые записи, как будто не знала о том, что ее муж умирает. Примечательно, что среди опубликованных записей была статья о свадебных платьях, известном сериале «Игра престолов».
Как только на девушку обрушился поток критики, все записи, сделанные за последние шесть часов, были удалены, сообщает сайт «Комсомольской правды». При этом на ее страничке остался видеоролик, на котором люди веселятся.
Основатель журнала Playboy, символ сексуальной революции и главный плейбой мира Хью Хефнер скончался в возрасте 91 года. Сообщалось, что он умер в окружении своих родных.
Почти каждые два часа женщина постила новые записи, как будто не знала о том, что ее муж умирает. Примечательно, что среди опубликованных записей была статья о свадебных платьях, известном сериале «Игра престолов».
Как только на девушку обрушился поток критики, все записи, сделанные за последние шесть часов, были удалены, сообщает сайт «Комсомольской правды». При этом на ее страничке остался видеоролик, на котором люди веселятся.
Основатель журнала Playboy, символ сексуальной революции и главный плейбой мира Хью Хефнер скончался в возрасте 91 года. Сообщалось, что он умер в окружении своих родных.
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