«Breast in peace»: соцсети впали в траур в связи со смертью Хью Хефнера

Основатель журнала Playboy, символ сексуальной революции и главный плейбой мира Хью Хефнер скончался в возрасте 91 года . Он умер от естественных причин в окружении своих родных.Хефнер окончил психологический факультет университета Иллинойса. Тогда он увлекся издательским делом, подрабатывал редактором и рисовал карикатуры. В те же годы Хефнер впервые задумался о создании мужского журнала, первый номер которого — с самой Мэрилин Монро на обложке — увидел свет в 1953-м. Началась сексуальная революция в США и остальном мире.В Playboy публиковались не только фотосессии с обнаженными женщинами, среди которых были знаменитые актрисы, модели и спортсменки. На страницах издания печатались Джон Апдайк, Курт Воннегут и Том Клэнси, а также интервью, например, с Биллом Гейтсом или Кевином Спейси. Несмотря на популярность, в последние годы журнал испытывал большие трудности с контентом из-за всеобщей доступности порнографии в Интернете. На короткое время Playboy даже отказался от наготы на своих страницах, но позже вернулся к прежней формуле.Сам Хефнер давно уже из издателя превратился в персонажа поп-культуры. Он неоднократно появлялся в роли себя самого в фильмах, сериалах, мультфильмах. Участвовал в реалити-шоу «Девочки Playboy», которое снималось в его особняке. Сама жизнь старика Хефа, как его называли друзья и поклонники, была похожа на сериал — взлеты, падения, многочисленные свадьбы, скандалы и разводы.Тем временем пользователи соцсетей массово выражают скорбь в связи с кончиной Хефнера.«Когда умирает Хью Хефнер, никто не говорит: он сейчас в лучшем из миров».«R. I. P. Хью Хефнер, человек, который жил в мечте».«Мужчина, миф, легенда».