«Breast in peace»: соцсети впали в траур в связи со смертью Хью Хефнера

Пользователи Twitter и других соцсетей массово выражают скорбь в связи со смертью легендарного Хью Хефнера.
Основатель журнала Playboy, символ сексуальной революции и главный плейбой мира Хью Хефнер скончался в возрасте 91 года. Он умер от естественных причин в окружении своих родных.
Хефнер окончил психологический факультет университета Иллинойса. Тогда он увлекся издательским делом, подрабатывал редактором и рисовал карикатуры. В те же годы Хефнер впервые задумался о создании мужского журнала, первый номер которого — с самой Мэрилин Монро на обложке — увидел свет в 1953-м. Началась сексуальная революция в США и остальном мире.
В Playboy публиковались не только фотосессии с обнаженными женщинами, среди которых были знаменитые актрисы, модели и спортсменки. На страницах издания печатались Джон Апдайк, Курт Воннегут и Том Клэнси, а также интервью, например, с Биллом Гейтсом или Кевином Спейси. Несмотря на популярность, в последние годы журнал испытывал большие трудности с контентом из-за всеобщей доступности порнографии в Интернете. На короткое время Playboy даже отказался от наготы на своих страницах, но позже вернулся к прежней формуле.
Сам Хефнер давно уже из издателя превратился в персонажа поп-культуры. Он неоднократно появлялся в роли себя самого в фильмах, сериалах, мультфильмах. Участвовал в реалити-шоу «Девочки Playboy», которое снималось в его особняке. Сама жизнь старика Хефа, как его называли друзья и поклонники, была похожа на сериал — взлеты, падения, многочисленные свадьбы, скандалы и разводы.
Тем временем пользователи соцсетей массово выражают скорбь в связи с кончиной Хефнера.
«Когда умирает Хью Хефнер, никто не говорит: он сейчас в лучшем из миров».
«R. I. P. Хью Хефнер, человек, который жил в мечте».
«Мужчина, миф, легенда».
Хефнер окончил психологический факультет университета Иллинойса. Тогда он увлекся издательским делом, подрабатывал редактором и рисовал карикатуры. В те же годы Хефнер впервые задумался о создании мужского журнала, первый номер которого — с самой Мэрилин Монро на обложке — увидел свет в 1953-м. Началась сексуальная революция в США и остальном мире.
And now he will be at rest with Marilyn. R. I. P. Playboy founder Hugh Hefner . pic.twitter.com/nDD5CAneKE— Vano Klertiashvili (@VanoKlertiashvi) 28 сентября 2017 г.
В Playboy публиковались не только фотосессии с обнаженными женщинами, среди которых были знаменитые актрисы, модели и спортсменки. На страницах издания печатались Джон Апдайк, Курт Воннегут и Том Клэнси, а также интервью, например, с Биллом Гейтсом или Кевином Спейси. Несмотря на популярность, в последние годы журнал испытывал большие трудности с контентом из-за всеобщей доступности порнографии в Интернете. На короткое время Playboy даже отказался от наготы на своих страницах, но позже вернулся к прежней формуле.
Сам Хефнер давно уже из издателя превратился в персонажа поп-культуры. Он неоднократно появлялся в роли себя самого в фильмах, сериалах, мультфильмах. Участвовал в реалити-шоу «Девочки Playboy», которое снималось в его особняке. Сама жизнь старика Хефа, как его называли друзья и поклонники, была похожа на сериал — взлеты, падения, многочисленные свадьбы, скандалы и разводы.
Тем временем пользователи соцсетей массово выражают скорбь в связи с кончиной Хефнера.
«Когда умирает Хью Хефнер, никто не говорит: он сейчас в лучшем из миров».
When Hugh Hefner dies, no one will say he’s in a better place now. Rest in Peace legend. pic.twitter.com/GD3v7AtO74— E (@esheikh_) 28 сентября 2017 г.
«R. I. P. Хью Хефнер, человек, который жил в мечте».
RIP Hugh Hefner a man who lived the dream pic.twitter.com/OYCadWpTXa— Prakash Ruparelia (@P_Ruparelia) 28 сентября 2017 г.
«Мужчина, миф, легенда».
A man, a myth, a legend. 💔 RIP @hughhefner @Playboy pic.twitter.com/jSprrnQhBY— JØRDAN 🌴 (@JordanPataky) 28 сентября 2017 г.
Breast in Peace to the legend, Hugh Hefner #HughHefner. It would be crazy if he died a «happy man». 😂 pic.twitter.com/z1SEMNPyIe— ◎September 13th◎ (@FishOWTdaWat3r) 28 сентября 2017 г.
«I can call you Hef, can I?»— Sung Min Kim (@sung_minkim) 28 сентября 2017 г.
«No»
RIP Hugh Hefner pic.twitter.com/c9muh6HJup
RIP in peace Mr. President @hughhefner— Jordan Ziegler (@jziegler24) 28 сентября 2017 г.
Комментарии