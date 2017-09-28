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Деловое утро НТВ
28 сентября, 15:00
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    «Breast in peace»: соцсети впали в траур в связи со смертью Хью Хефнера. СМИ, знаменитости, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Breast in peace»: соцсети впали в траур в связи со смертью Хью Хефнера

    «Breast in peace»: соцсети впали в траур в связи со смертью Хью Хефнера

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Lucy Nicholson
    «Breast in peace»: соцсети впали в траур в связи со смертью Хью Хефнера

    «Breast in peace»: соцсети впали в траур в связи со смертью Хью Хефнера

    «Breast in peace»: соцсети впали в траур в связи со смертью Хью Хефнера
    • Фото: Reuters © 2017, Lucy Nicholson

      • Пользователи Twitter и других соцсетей массово выражают скорбь в связи со смертью легендарного Хью Хефнера.

      Основатель журнала Playboy, символ сексуальной революции и главный плейбой мира Хью Хефнер скончался в возрасте 91 года. Он умер от естественных причин в окружении своих родных.

      Хефнер окончил психологический факультет университета Иллинойса. Тогда он увлекся издательским делом, подрабатывал редактором и рисовал карикатуры. В те же годы Хефнер впервые задумался о создании мужского журнала, первый номер которого — с самой Мэрилин Монро на обложке — увидел свет в 1953-м. Началась сексуальная революция в США и остальном мире.


      В Playboy публиковались не только фотосессии с обнаженными женщинами, среди которых были знаменитые актрисы, модели и спортсменки. На страницах издания печатались Джон Апдайк, Курт Воннегут и Том Клэнси, а также интервью, например, с Биллом Гейтсом или Кевином Спейси. Несмотря на популярность, в последние годы журнал испытывал большие трудности с контентом из-за всеобщей доступности порнографии в Интернете. На короткое время Playboy даже отказался от наготы на своих страницах, но позже вернулся к прежней формуле.

      Сам Хефнер давно уже из издателя превратился в персонажа поп-культуры. Он неоднократно появлялся в роли себя самого в фильмах, сериалах, мультфильмах. Участвовал в реалити-шоу «Девочки Playboy», которое снималось в его особняке. Сама жизнь старика Хефа, как его называли друзья и поклонники, была похожа на сериал — взлеты, падения, многочисленные свадьбы, скандалы и разводы.

      Тем временем пользователи соцсетей массово выражают скорбь в связи с кончиной Хефнера.

      «Когда умирает Хью Хефнер, никто не говорит: он сейчас в лучшем из миров».


      «R. I. P. Хью Хефнер, человек, который жил в мечте».


      «Мужчина, миф, легенда».









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