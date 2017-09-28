Дождь из рыб пролился на северо-востоке Мексики

Необычное погодное явление зафиксировано в штате Тамаулипас: в городе Тампико выпал дождь из рыб.
Мелкие рыбки выпали из дождевого облака вместе с каплями воды. Об этом сообщило Управление гражданской обороны штата.
В соцсетях появилось видео с дождем из рыб.
Дождь из животных — редкое метеорологическое явление, отмеченное в разных странах в разное время. По одной из гипотез, сильный ветер поднимает мелких животных с земли или воды и переносит на несколько километров.
Curioso caso en Tampico (Col. Lomas de Rosales) donde se registró una ligera lluvia que incluyó pequeños peces que literalmente cayeron del cielo.Опубликовано Protección Civil Tamaulipas 26 сентября 2017 г.
В соцсетях появилось видео с дождем из рыб.
Ayer llovieron peces en Tampico.— El Mañana de Reynosa (@elmananarey) 27 сентября 2017 г.
La lluvia de animales es un fenómeno meteorológico extraordinario, tiene explicación científica.#Entérate: pic.twitter.com/Ocp5ne0wvm
Дождь из животных — редкое метеорологическое явление, отмеченное в разных странах в разное время. По одной из гипотез, сильный ветер поднимает мелких животных с земли или воды и переносит на несколько километров.
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