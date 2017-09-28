Дождь из рыб пролился на северо-востоке Мексики

Curioso caso en Tampico (Col. Lomas de Rosales) donde se registró una ligera lluvia que incluyó pequeños peces que literalmente cayeron del cielo. Опубликовано Protección Civil Tamaulipas 26 сентября 2017 г.

Ayer llovieron peces en Tampico.

La lluvia de animales es un fenómeno meteorológico extraordinario, tiene explicación científica.#Entérate: pic.twitter.com/Ocp5ne0wvm — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) 27 сентября 2017 г.

Мелкие рыбки выпали из дождевого облака вместе с каплями воды. Об этом сообщило Управление гражданской обороны штата.В соцсетях появилось видео с дождем из рыб.Дождь из животных — редкое метеорологическое явление, отмеченное в разных странах в разное время. По одной из гипотез, сильный ветер поднимает мелких животных с земли или воды и переносит на несколько километров.