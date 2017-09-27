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Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Убийство супружеской пары в Воронеже: фото с места

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    Убийство супружеской пары в Воронеже: фото с места

    Убийство супружеской пары в Воронеже: фото с места

    Убийство супружеской пары в Воронеже: фото с места

    Стали известны предполагаемые мотивы убийцы из воронежского микрорайона Тенистый. По версии правоохранителей, 63-летний мужчина застрелил сына и сноху, пытался убить бывшую жену и стрелял в пристава из-за раздела имущества и долгов.

    В среду утром пенсионер приехал к дому своего сына и застал его с невесткой в автомобиле. Мужчина обстрелял родственников и скрылся. От полученных ранений супружеская пара скончалась. А преступник пошел на соседнюю улицу, где поджег дом с баней, которые принадлежат его бывшей жене. Правда, самой женщины там не было.
    Убийство супружеской пары в Воронеже: фото с места. Воронеж, Следственный комитет, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Затем злоумышленник поехал к отделению судебных приставов на улице Домостроителей, 8. Там он напал на 31-летнюю сотрудницу ведомства, которая должна была взыскать с него долги. По некоторым данным, он выстрелил в нее 5 раз. Женщина находится в критическом состоянии. Ей сделали операцию.

    Для поимки преступника был объявлен план «Перехват». Были перекрыты выезды из города. Убийцу поймали. Известно, что при задержании он был ранен в ногу, сообщает корреспондент НТВ Ольга Чернова.

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