В Воронеже задержали пенсионера, расстрелявшего сына и невестку

Пожилой мужчина убил сына и невестку, ранил сотрудницу отдела судебных приставов и устроил поджог в Воронеже. Предположительно, причиной преступлений стал имущественный спор.
Сегодня неподалеку от дома на Семёновской улице Воронежа нашли тела 37-летней женщины и ее 39-летнего мужа. В двойном убийстве заподозрили отца убитого — 63-летнего местного жителя. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия». По словам старшего помощника руководителя областного следственного управления Елены Мануковской, сын подозреваемого был застрелен в машине, а тело его жены обнаружили возле авто.
По предварительным данным, после расстрела родственников пенсионер поджег дом на улице Рушникова, который принадлежит его семье, а затем отправился к зданию Советского районного отдела судебных приставов Воронежа. Там он трижды выстрелил в 31-летнюю сотрудницу.
Раненую женщину доставили в больницу. А самого пенсионера, который стал фигурнатом дела по еще одной статье после этого нападения — «Покушение на убийство», вскоре задержали.
Следователи выясняют, связаны ли эти преступления с имущественным спором. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, при задержании подозреваемый попытался оказать сопротивление и получил легкое ранение.
По предварительным данным, после расстрела родственников пенсионер поджег дом на улице Рушникова, который принадлежит его семье, а затем отправился к зданию Советского районного отдела судебных приставов Воронежа. Там он трижды выстрелил в 31-летнюю сотрудницу.
Раненую женщину доставили в больницу. А самого пенсионера, который стал фигурнатом дела по еще одной статье после этого нападения — «Покушение на убийство», вскоре задержали.
Следователи выясняют, связаны ли эти преступления с имущественным спором. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, при задержании подозреваемый попытался оказать сопротивление и получил легкое ранение.
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