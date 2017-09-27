Спарринги, мешки, «лапы»: Орлов и Четин рассказали о подготовке к «бою века»

В Москве сегодня состоялись взвешивание и
пресс-конференция Александра Орлова и Романа Четина — участников боксерского поединка, который пройдет в столице 7 октября.
Орлов, также известный как Колобок Ярославкин, — тот самый дебошир, который в августе в прямом эфире атаковал корреспондента НТВ Никиту Развозжаева (позже дебошир получил полгода исправительных работ). Четин — журналист, после этого инцидента вызвавший Орлова на честный бой.
Участники боя рассказали, как готовятся к назначенному на 7 октября поединку. Орлов с утра час-полтора занимается с гантелями, зачем час-полтора уделяет пробежке, а вечером проводит спарринги и отрабатывает удары на мешке и на «лапах». Четин также бегает и посещает боксерский зал.
Колобок признал, что у оппонента явно выше выносливость, а Четин, в свою очередь, отметил силу и боксерские навыки своего визави.
Орлов попросил журналистов НТВ передать привет пострадавшему от него корреспонденту Никите Развозжаеву.
Взвешивание показало, что Орлов весит больше 111 килограммов, Четин — 96. Таким образом, оба выступают в супертяжелом весе.
Часть полученных от боя средств будет передана на благотворительные цели. Орлов и Четин заранее договорились о том, что независимо от исхода боя 7 октября проведут матч-реванш.
Участники боя рассказали, как готовятся к назначенному на 7 октября поединку. Орлов с утра час-полтора занимается с гантелями, зачем час-полтора уделяет пробежке, а вечером проводит спарринги и отрабатывает удары на мешке и на «лапах». Четин также бегает и посещает боксерский зал.
Колобок признал, что у оппонента явно выше выносливость, а Четин, в свою очередь, отметил силу и боксерские навыки своего визави.
Орлов попросил журналистов НТВ передать привет пострадавшему от него корреспонденту Никите Развозжаеву.
Взвешивание показало, что Орлов весит больше 111 килограммов, Четин — 96. Таким образом, оба выступают в супертяжелом весе.
Часть полученных от боя средств будет передана на благотворительные цели. Орлов и Четин заранее договорились о том, что независимо от исхода боя 7 октября проведут матч-реванш.
Сделали подборку фотографий «героя», ударившего корреспондента НТВ в прямом эфире.Опубликовано НТВ 2 августа 2017 г.
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