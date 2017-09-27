Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Спарринги, мешки, «лапы»: Орлов и Четин рассказали о подготовке к «бою века». бокс, журналистика, Москва, нападения, Пермь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпарринги, мешки, «лапы»: Орлов и Четин рассказали о подготовке к «бою века»

    Спарринги, мешки, «лапы»: Орлов и Четин рассказали о подготовке к «бою века»

    комментировать
    Спарринги, мешки, «лапы»: Орлов и Четин рассказали о подготовке к «бою века»

    Спарринги, мешки, «лапы»: Орлов и Четин рассказали о подготовке к «бою века»

    Спарринги, мешки, «лапы»: Орлов и Четин рассказали о подготовке к «бою века»

      В Москве сегодня состоялись взвешивание и пресс-конференция Александра Орлова и Романа Четина — участников боксерского поединка, который пройдет в столице 7 октября.

      Орлов, также известный как Колобок Ярославкин, — тот самый дебошир, который в августе в прямом эфире атаковал корреспондента НТВ Никиту Развозжаева (позже дебошир получил полгода исправительных работ). Четин — журналист, после этого инцидента вызвавший Орлова на честный бой.

      Участники боя рассказали, как готовятся к назначенному на 7 октября поединку. Орлов с утра час-полтора занимается с гантелями, зачем час-полтора уделяет пробежке, а вечером проводит спарринги и отрабатывает удары на мешке и на «лапах». Четин также бегает и посещает боксерский зал.

      Колобок признал, что у оппонента явно выше выносливость, а Четин, в свою очередь, отметил силу и боксерские навыки своего визави.

      Орлов попросил журналистов НТВ передать привет пострадавшему от него корреспонденту Никите Развозжаеву.

      Взвешивание показало, что Орлов весит больше 111 килограммов, Четин — 96. Таким образом, оба выступают в супертяжелом весе.

      Часть полученных от боя средств будет передана на благотворительные цели. Орлов и Четин заранее договорились о том, что независимо от исхода боя 7 октября проведут матч-реванш.

      Сделали подборку фотографий «героя», ударившего корреспондента НТВ в прямом эфире.

      Опубликовано НТВ 2 августа 2017 г.

      Новости по теме

      Нападение на Никиту Развозжаева

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru