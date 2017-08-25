Полгода исправительных работ: суд вынес приговор хулигану, ударившему журналиста НТВ

Перед заседанием Александр Орлов еще раз лично извинился перед журналистом НТВ Никитой Развозжаевым и рассказал, почему напал на него.
Мировой суд в Москве назначил полгода исправительных работ дебоширу, ударившему корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в День ВДВ в Парке Горького.
Ранее Орлов полностью признал вину и раскаялся, поэтому дело о побоях рассматривалось в особом порядке, и дебоширу грозило не более двух третей от максимально возможного наказания. Прокурор просил назначить мужчине шесть месяцев исправительных работ, потерпевший был согласен.
Орлов подошел к журналисту и лично принес извинения, до этого Орлов отсылал Никите Развозжаеву телеграмму, где попросил заключить мировую. Также дебошир рассказал в суде, что он бизнесмен и в тот день был расстроен из-за «несросшегося контракта» и проблем в семье, а потому «крепко выпил».
«Мы удовлетворены приговором суда, считаем его справедливым и обоснованным. Надеемся, от рук г-на Орлова больше не пострадает ни один журналист», — сообщили на телеканале НТВ, комментируя приговор суда.
Напомним, что 2 августа, во время прямого включения из Парка Горького в День ВДВ, корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие» Никиту Развозжаева ударил кулаком в лицо пьяный мужчина. При задержании нападавший — им оказался 32-летний москвич Александр Орлов — оказал сопротивление полиции, за что был арестован на пять суток. Однако досрочно вышел из СИЗО, так как ему были зачтены два дня, проведенные в изоляторе. Впрочем, на этом неприятности агрессивного хулигана не закончились: против него завели уголовное дело по статье «Побои».
Выяснилось, что Орлов не имеет никакого отношения к службе в ВДВ. Судя по его странице в соцсети, он обычный футбольный хулиган по прозвищу Колобок Ярославский, который любит выпивать и драться.
Отметим, что недавно Колобка вызвал на боксерскую дуэль пермский журналист Роман Четин, которого возмутило поведение «жесткого, брутального, крупного» мужчины, позволившего себе ударить журналиста. Орлов принял вызов, назвав Четина «плейбоем». «Вызов принят, милостивый государь! До встречи, плейбой, встретимся на лобном» — написал он в соцсети. Поединок был намечен на сентябрь.
Ранее Орлов полностью признал вину и раскаялся, поэтому дело о побоях рассматривалось в особом порядке, и дебоширу грозило не более двух третей от максимально возможного наказания. Прокурор просил назначить мужчине шесть месяцев исправительных работ, потерпевший был согласен.
Орлов подошел к журналисту и лично принес извинения, до этого Орлов отсылал Никите Развозжаеву телеграмму, где попросил заключить мировую. Также дебошир рассказал в суде, что он бизнесмен и в тот день был расстроен из-за «несросшегося контракта» и проблем в семье, а потому «крепко выпил».
«Мы удовлетворены приговором суда, считаем его справедливым и обоснованным. Надеемся, от рук г-на Орлова больше не пострадает ни один журналист», — сообщили на телеканале НТВ, комментируя приговор суда.
Напомним, что 2 августа, во время прямого включения из Парка Горького в День ВДВ, корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие» Никиту Развозжаева ударил кулаком в лицо пьяный мужчина. При задержании нападавший — им оказался 32-летний москвич Александр Орлов — оказал сопротивление полиции, за что был арестован на пять суток. Однако досрочно вышел из СИЗО, так как ему были зачтены два дня, проведенные в изоляторе. Впрочем, на этом неприятности агрессивного хулигана не закончились: против него завели уголовное дело по статье «Побои».
Выяснилось, что Орлов не имеет никакого отношения к службе в ВДВ. Судя по его странице в соцсети, он обычный футбольный хулиган по прозвищу Колобок Ярославский, который любит выпивать и драться.
Отметим, что недавно Колобка вызвал на боксерскую дуэль пермский журналист Роман Четин, которого возмутило поведение «жесткого, брутального, крупного» мужчины, позволившего себе ударить журналиста. Орлов принял вызов, назвав Четина «плейбоем». «Вызов принят, милостивый государь! До встречи, плейбой, встретимся на лобном» — написал он в соцсети. Поединок был намечен на сентябрь.
Сделали подборку фотографий «героя», ударившего корреспондента НТВ в прямом эфире.Опубликовано НТВ 2 августа 2017 г.
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