Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16
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    Погибшего в Сирии генерала Асапова похоронили в Подмосковье. войны и вооруженные конфликты, похороны, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПогибшего в Сирии генерала Асапова похоронили в Подмосковье

    Погибшего в Сирии генерала Асапова похоронили в Подмосковье

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    Погибшего в Сирии генерала Асапова похоронили в Подмосковье

    Погибшего в Сирии генерала Асапова похоронили в Подмосковье

    Погибшего в Сирии генерала Асапова похоронили в Подмосковье

      Генерал-лейтенанта Валерия Асапова, погибшего в Сирии, похоронили сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищинском районе Московской области.

      На церемонии прощания в Подмосковье начальник Генштаба Валерий Герасимов сказал, что Асапов оказал неоценимую помощь сирийской армии в борьбе с террористами и погиб в бою как настоящий воин.

      Генерал Асапов получил смертельное ранение 23 сентября во время минометного обстрела боевиками командного пункта. Он был старшим группы российских военных советников и помогал местным командирам руководить операцией по освобождению Дейр-эз-Зора. Валерий Асапов посмертно представлен к высокой государственной награде. Ему был 51 год.

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