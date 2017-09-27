Погибшего в Сирии генерала Асапова похоронили в Подмосковье

Генерал-лейтенанта Валерия Асапова, погибшего в Сирии, похоронили сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищинском районе Московской области.
На церемонии прощания в Подмосковье начальник Генштаба Валерий Герасимов сказал, что Асапов оказал неоценимую помощь сирийской армии в борьбе с террористами и погиб в бою как настоящий воин.
Генерал Асапов получил смертельное ранение 23 сентября во время минометного обстрела боевиками командного пункта. Он был старшим группы российских военных советников и помогал местным командирам руководить операцией по освобождению Дейр-эз-Зора. Валерий Асапов посмертно представлен к высокой государственной награде. Ему был 51 год.
Генерал Асапов получил смертельное ранение 23 сентября во время минометного обстрела боевиками командного пункта. Он был старшим группы российских военных советников и помогал местным командирам руководить операцией по освобождению Дейр-эз-Зора. Валерий Асапов посмертно представлен к высокой государственной награде. Ему был 51 год.
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