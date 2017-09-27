«Историческое событие»: в России уничтожен последний боеприпас химоружия

В России уничтожен последний химический боеприпас. Распоряжение об этом отдал президент РФ Владимир Путин, который в режиме телемоста связался с Удмуртией, где проводились работы по ликвидации.
Утилизацию последнего химического боеприпаса в России глава государства назвал историческим событием.
Владимир Путин, президент РФ: «Без всякого лишнего пафоса можно сказать: действительно историческое событие, имея в виду огромный объем доставшихся нам с советских времен арсеналов».
Путин рассчитывает, что другие страны последуют примеру России.
Владимир Путин: «Как известно, самыми крупными держателями и обладателями химического оружия были как раз Россия и являются до сих пор США, которые, к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия, уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия необходимого количества бюджетных финансовых средств, что, честно говоря, звучит как-то странновато».
По состоянию на 27 сентября, в России уничтожены все запасы химического оружия — это 39 тысяч 967 тонн отравляющих веществ или 100% имевшихся запасов, сообщает «Интерфакс». Слаженная работа, которая началась еще в 90-е годы, после того, как Россия подписала Конвенцию о запрете химического оружия, позволила завершить программу по разоружению на год раньше срока.
Владимир Путин, президент РФ: «Без всякого лишнего пафоса можно сказать: действительно историческое событие, имея в виду огромный объем доставшихся нам с советских времен арсеналов».
Путин рассчитывает, что другие страны последуют примеру России.
Владимир Путин: «Как известно, самыми крупными держателями и обладателями химического оружия были как раз Россия и являются до сих пор США, которые, к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия, уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия необходимого количества бюджетных финансовых средств, что, честно говоря, звучит как-то странновато».
По состоянию на 27 сентября, в России уничтожены все запасы химического оружия — это 39 тысяч 967 тонн отравляющих веществ или 100% имевшихся запасов, сообщает «Интерфакс». Слаженная работа, которая началась еще в 90-е годы, после того, как Россия подписала Конвенцию о запрете химического оружия, позволила завершить программу по разоружению на год раньше срока.
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