Россия уничтожила все запасы химического оружия на год раньше срока

В России не осталось ни одного снаряда с химоружием. Военные уничтожили все смертоносные запасы на год раньше срока. Тем самым удалось сэкономить госбюджету миллиарды рублей. Над выполнением федеральной программы работали специально построенные заводы.

694 химическое оружие

Самый последний отечественный снаряд с отравляющими веществами на Кизнерском заводе по утилизации химоружия уничтожили так же буднично, как и все остальные шесть тысяч тонн, или практически шестую часть от всех запасов химоружия в России. Об объемах проделанной коллективом завода работы теперь напоминают только пустые болванки, которые все еще продолжают обжигать при высоких температурах, чтобы гарантировать их полную стерильность. Зарин, зоман и люизит, которыми снаряды были начинены, могут убить за считанные минуты.



Центр управления всеми процессами — технологический отдел завода — чем-то похож на пульт управления атомной станции. Все контролируют компьютеры, а их, в свою очередь, контролирует команда Артёма Савватеева.



Артём Саватеев: «Я бы не сказал, что это героическая работа. Мы просто решаем боевые задачи в мирное время».



Технология уничтожения отравляющих веществ уникальна и целиком разработана в России. А слаженная работа, которая началась еще в 90-е годы, после того как Россия подписала Конвенцию о запрете химического оружия, позволила завершить программу по химическому разоружению на год раньше срока.



Валерий Капашин, начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия: «Это никакими деньгами нельзя измерить. Мы оставляем детям чистую планету».



Завод в Кизнере стал седьмым предприятием, построенным специально, чтобы наследие холодной войны перестало отравлять человечеству жизнь. И очень скоро даже самые рьяные противники его строительства убедились в безопасности технологического процесса, а в Кизнере появилась современная инфраструктура. В ближайшие годы этот и другие заводы будут перепрофилированы. Активный поиск инвесторов уже идет.



Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе: «Еще три года назад была создана рабочая группа, которой была поставлена задача часть оборудования, которое не заражено, задействовать в хозяйстве. Конечно, приоритет будет отдан профильным направлениям. Но есть один нюанс и у строителей, и у биологов. Для ввода объектов в хозяйственный оборот понадобятся еще три года».



Соединенные Штаты, которые тоже уничтожают сейчас свой смертоносный арсенал, последний снаряд обезвредят лишь в 2021 году. Если, конечно, снова не приостановят программу. А здесь, в Кизнере, считают уже не смертоносные тонны, а сэкономленные деньги. Ведь досрочное химразоружение позволило сохранить около двух миллиардов бюджетных рублей, передает корреспондент НТВ Алексей Прокин.



