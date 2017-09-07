Россия уничтожила все запасы химического оружия на год раньше срока

В России не осталось ни одного снаряда с химоружием. Военные уничтожили все смертоносные запасы на год раньше срока. Тем самым удалось сэкономить госбюджету миллиарды рублей. Над выполнением федеральной программы работали специально построенные заводы.
Самый последний отечественный снаряд с отравляющими веществами на Кизнерском заводе по утилизации химоружия уничтожили так же буднично, как и все остальные шесть тысяч тонн, или практически шестую часть от всех запасов химоружия в России. Об объемах проделанной коллективом завода работы теперь напоминают только пустые болванки, которые все еще продолжают обжигать при высоких температурах, чтобы гарантировать их полную стерильность. Зарин, зоман и люизит, которыми снаряды были начинены, могут убить за считанные минуты.
Центр управления всеми процессами — технологический отдел завода — чем-то похож на пульт управления атомной станции. Все контролируют компьютеры, а их, в свою очередь, контролирует команда Артёма Савватеева.
Артём Саватеев: «Я бы не сказал, что это героическая работа. Мы просто решаем боевые задачи в мирное время».
Технология уничтожения отравляющих веществ уникальна и целиком разработана в России. А слаженная работа, которая началась еще в 90-е годы, после того как Россия подписала Конвенцию о запрете химического оружия, позволила завершить программу по химическому разоружению на год раньше срока.
Валерий Капашин, начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия: «Это никакими деньгами нельзя измерить. Мы оставляем детям чистую планету».
Завод в Кизнере стал седьмым предприятием, построенным специально, чтобы наследие холодной войны перестало отравлять человечеству жизнь. И очень скоро даже самые рьяные противники его строительства убедились в безопасности технологического процесса, а в Кизнере появилась современная инфраструктура. В ближайшие годы этот и другие заводы будут перепрофилированы. Активный поиск инвесторов уже идет.
Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе: «Еще три года назад была создана рабочая группа, которой была поставлена задача часть оборудования, которое не заражено, задействовать в хозяйстве. Конечно, приоритет будет отдан профильным направлениям. Но есть один нюанс и у строителей, и у биологов. Для ввода объектов в хозяйственный оборот понадобятся еще три года».
Соединенные Штаты, которые тоже уничтожают сейчас свой смертоносный арсенал, последний снаряд обезвредят лишь в 2021 году. Если, конечно, снова не приостановят программу. А здесь, в Кизнере, считают уже не смертоносные тонны, а сэкономленные деньги. Ведь досрочное химразоружение позволило сохранить около двух миллиардов бюджетных рублей, передает корреспондент НТВ Алексей Прокин.
Центр управления всеми процессами — технологический отдел завода — чем-то похож на пульт управления атомной станции. Все контролируют компьютеры, а их, в свою очередь, контролирует команда Артёма Савватеева.
Артём Саватеев: «Я бы не сказал, что это героическая работа. Мы просто решаем боевые задачи в мирное время».
Технология уничтожения отравляющих веществ уникальна и целиком разработана в России. А слаженная работа, которая началась еще в 90-е годы, после того как Россия подписала Конвенцию о запрете химического оружия, позволила завершить программу по химическому разоружению на год раньше срока.
Валерий Капашин, начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия: «Это никакими деньгами нельзя измерить. Мы оставляем детям чистую планету».
Завод в Кизнере стал седьмым предприятием, построенным специально, чтобы наследие холодной войны перестало отравлять человечеству жизнь. И очень скоро даже самые рьяные противники его строительства убедились в безопасности технологического процесса, а в Кизнере появилась современная инфраструктура. В ближайшие годы этот и другие заводы будут перепрофилированы. Активный поиск инвесторов уже идет.
Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе: «Еще три года назад была создана рабочая группа, которой была поставлена задача часть оборудования, которое не заражено, задействовать в хозяйстве. Конечно, приоритет будет отдан профильным направлениям. Но есть один нюанс и у строителей, и у биологов. Для ввода объектов в хозяйственный оборот понадобятся еще три года».
Соединенные Штаты, которые тоже уничтожают сейчас свой смертоносный арсенал, последний снаряд обезвредят лишь в 2021 году. Если, конечно, снова не приостановят программу. А здесь, в Кизнере, считают уже не смертоносные тонны, а сэкономленные деньги. Ведь досрочное химразоружение позволило сохранить около двух миллиардов бюджетных рублей, передает корреспондент НТВ Алексей Прокин.
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