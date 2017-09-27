Адепты бизнес-секты съехались в Москву на роскошный тренинг

В Москву съехались сайентологи со всей России и стран ближнего зарубежья. Руководители банков и крупных фирм собрались в одной из столичных гостиниц на так называемый тренинг личностного роста. И это невзирая на то, что многие из них уже давно находятся в поле зрения силовиков, а некоторые книги, которые они предлагают приобрести своим адептам, судом были признаны экстремистскими.
Эффектное открытие конференции предпринимателей, которые входят в международную ассоциацию сайентологов, состоялось в одной из крупнейших столичных гостиниц. Вход только по специальному приглашению стоимостью 33 тысячи рублей на человека. Приехали сотни участников со всей России, Прибалтики и Казахстана. За тренинги личностного роста и советы, как стать успешным, от тех, кто уже давно находится в поле зрения силовиков, просят миллионы рублей.
Среди тех, кто приехал на конференцию, есть люди, которые фигурировали в разного рода уголовных делах, в основном по статье «Незаконное предпринимательство». Это и сайентологи из Екатеринбурга, у которых еще совсем недавно проводили обыски силовики, и бывший зампред одного из столичных банков Ирина Беляева. Ее финансовое учреждение было своего рода «центробанком» сайентологической церкви — значительная часть денег, которые зарабатывали сектанты, проходила именно через счета этого банка.
Верховный суд уже признал законной ликвидацию московской сайентологической церкви. Основная часть материалов, которые распространяют сайентологи, признана экстремистской.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Среди тех, кто приехал на конференцию, есть люди, которые фигурировали в разного рода уголовных делах, в основном по статье «Незаконное предпринимательство». Это и сайентологи из Екатеринбурга, у которых еще совсем недавно проводили обыски силовики, и бывший зампред одного из столичных банков Ирина Беляева. Ее финансовое учреждение было своего рода «центробанком» сайентологической церкви — значительная часть денег, которые зарабатывали сектанты, проходила именно через счета этого банка.
Верховный суд уже признал законной ликвидацию московской сайентологической церкви. Основная часть материалов, которые распространяют сайентологи, признана экстремистской.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
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