В «центробанке» сайентологов нашли документы об операциях на сотни миллионов рублей

В головном офисе российских сайентологов в Подмосковье сегодня завершились обыски, которые длились почти сутки. По данным силовиков, именно отсюда осуществлялся контроль всех ячеек, расположенных на территории СНГ.
Это уже финальная часть масштабной операции ФСБ, которую проводили одновременно в нескольких регионах. Обыски прошли и в головном центре сайентологической церкви, куда, как считают следователи, стекались финансовые потоки со всей страны. В этот момент в помещении находились несколько десятков адептов.
Спецоперация проходила в рамках уголовного дела, которое возбудили в петербургском управлении ФСБ по статье «Незаконное предпринимательство». По словам следователей, сайентологи вместо религиозной деятельности вели коммерческую — продавали книги, брошюры и брали деньги за так называемые тренинги личностного роста. Офис в Подмосковье был своего рода центробанком церкви — оборотные средства исчислялись десятками, а иногда и сотнями миллионов рублей.
Наталия Воскресенская, официальный представитель УФСБ по Санкт-Петербургу: «Указанная организация базируется в Московской области и осуществляет общее руководство сайентологическими организациями на территории стран СНГ. Проведенными ОРМ установлено, что по месту деятельности указанной организации находится финансово-бухгалтерская отчетность, а также иные предметы и документы, содержащие сведения об осуществлении противоправной деятельности от имени религиозной группы „Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга“».
Обыски у сайентологов проводятся уже не в первый раз — еще в прошлом году одновременно по нескольким адресам оперативники ФСБ изъяли огромное количество финансовых документов, которые говорят об их незаконной деятельности, а также книги, внесенные в федеральный список экстремистских материалов. Силовики уже побывали в офисах Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга — это самые крупные из 30 миссий, действующих в России. По словам экспертов, вмешательство ФСБ в деятельность сайентологов спасет тысячи людей, которые поверили бизнесменам-проповедникам.
Роман Худяков, политик: «Во-первых, я рад, что наша ФСБ взялась за них, потому что я всегда — и с трибуны Государственной думы — говорил, что это опасная организация. Это реальная секта, которая открывает по всей стране филиалы, где идет тотальное зомбирование людей, где людей обрабатывают. Им дают свои книжки, они проводят, как секты, собрания, а на этих собраниях выступают настоящие психологи-профессионалы, задача которых — зазомбировать человека, чтобы он в эту секту приносил деньги».
Известно, что эта спецоперация далеко не последняя, в ближайшее время обыски пройдут и в других офисах сайентологов. Кроме того, не исключено, что организаторам подмосковной головной ячейки следователи ФСБ также могут предъявить обвинения.
Спецоперация проходила в рамках уголовного дела, которое возбудили в петербургском управлении ФСБ по статье «Незаконное предпринимательство». По словам следователей, сайентологи вместо религиозной деятельности вели коммерческую — продавали книги, брошюры и брали деньги за так называемые тренинги личностного роста. Офис в Подмосковье был своего рода центробанком церкви — оборотные средства исчислялись десятками, а иногда и сотнями миллионов рублей.
Наталия Воскресенская, официальный представитель УФСБ по Санкт-Петербургу: «Указанная организация базируется в Московской области и осуществляет общее руководство сайентологическими организациями на территории стран СНГ. Проведенными ОРМ установлено, что по месту деятельности указанной организации находится финансово-бухгалтерская отчетность, а также иные предметы и документы, содержащие сведения об осуществлении противоправной деятельности от имени религиозной группы „Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга“».
Обыски у сайентологов проводятся уже не в первый раз — еще в прошлом году одновременно по нескольким адресам оперативники ФСБ изъяли огромное количество финансовых документов, которые говорят об их незаконной деятельности, а также книги, внесенные в федеральный список экстремистских материалов. Силовики уже побывали в офисах Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга — это самые крупные из 30 миссий, действующих в России. По словам экспертов, вмешательство ФСБ в деятельность сайентологов спасет тысячи людей, которые поверили бизнесменам-проповедникам.
Роман Худяков, политик: «Во-первых, я рад, что наша ФСБ взялась за них, потому что я всегда — и с трибуны Государственной думы — говорил, что это опасная организация. Это реальная секта, которая открывает по всей стране филиалы, где идет тотальное зомбирование людей, где людей обрабатывают. Им дают свои книжки, они проводят, как секты, собрания, а на этих собраниях выступают настоящие психологи-профессионалы, задача которых — зазомбировать человека, чтобы он в эту секту приносил деньги».
Известно, что эта спецоперация далеко не последняя, в ближайшее время обыски пройдут и в других офисах сайентологов. Кроме того, не исключено, что организаторам подмосковной головной ячейки следователи ФСБ также могут предъявить обвинения.
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