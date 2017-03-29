ФСБ нагрянула с обысками в подмосковный центр сайентологии

В центре дианетики и сайентологии, расположенном в подмосковном городе
Лосино-Петровский, проходят обыски.
Следственные действия в подмосковном центре сайентологов начались в 11 часов. Обыск проводится сотрудниками ФСБ России при поддержке спецназа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из правоохранительных ведомств. Источник уточнил, что подмосковный центр является ключевой структурой российских сайентологов.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
Дианетика и сайентология — религиозно-философское течение, основанное в США начале 50-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. В России постановлением Госдумы от 1996 года «Церковь сайентологии» классифицирована как деструктивная религиозная организация, а ряд книг Хаббарда запрещен.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
Дианетика и сайентология — религиозно-философское течение, основанное в США начале 50-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. В России постановлением Госдумы от 1996 года «Церковь сайентологии» классифицирована как деструктивная религиозная организация, а ряд книг Хаббарда запрещен.
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