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  • 29.03, 15:12

    ФСБ нагрянула с обысками в подмосковный центр сайентологии

    1 комментарий

    ФСБ нагрянула с обысками в подмосковный центр сайентологии

    ФСБ нагрянула с обысками в подмосковный центр сайентологии

    В центре дианетики и сайентологии, расположенном в подмосковном городе Лосино-Петровский, проходят обыски.

    Следственные действия в подмосковном центре сайентологов начались в 11 часов. Обыск проводится сотрудниками ФСБ России при поддержке спецназа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из правоохранительных ведомств. Источник уточнил, что подмосковный центр является ключевой структурой российских сайентологов.

    Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

    Дианетика и сайентология — религиозно-философское течение, основанное в США начале 50-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. В России постановлением Госдумы от 1996 года «Церковь сайентологии» классифицирована как деструктивная религиозная организация, а ряд книг Хаббарда запрещен.

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