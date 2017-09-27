Российские туристы погрязли в кредитах из-за использования раций в Таиланде

Незабываемым стал отдых у наших соотечественников в Таиланде: им пришлось взять кредит сразу по возвращении домой. И дело не в том, что отпуск они проводили на широкую ногу, а в штрафе, который им выписали местные правоохранители за использование раций. Это устройство там, оказывается, приравнивается к оружию.
Екатерина Гореликова и пятеро ее друзей решили всегда быть на связи. Они купили рации и использовали их на курорте как мобильные телефоны. Их задержала полиция, заявив, что использование данных устройств на территории королевства запрещено. Наказание предусматривает длительный арест или штраф до 100 тысяч батов с человека.
Екатерина Гореликова: «Он (полицейский) начал говорить: до суда вы будете сидеть в тюрьме. Мы спросили: сколько времени? Нам никто не отвечал по срокам. Потом нам просто называли сумму. Со 100 тысяч бат до 30 тысяч. Нам стояли и говорили: „мы ведем вас в тюрьму“».
После, рассказывает Екатерина, полицейские любезно предложили свои услуги и проводили россиян до ближайшего банкомата. Рации, кстати, стражи порядка также решили изъять, а у путешественников на память остались: отрицательная сумма на кредитках, долги по комиссиям за банковскую операцию и коробки из-под портативных радиостанций.
Также сегодня домой из Таиланда вернулись Алексей Гребенников и его девушка. Эта пара тоже была поймана полицейскими, но за другое нарушение — использование вейпов, которые, к слову, туристы купили уже на курорте, в обычной сувенирной лавке. А вскоре местные стражи порядка пояснили: дым отечества россияне вдохнут не скоро, ведь им грозит тюремный срок — до 10 лет. К счастью, обошлось. Их отпустили из изолятора под залог, а чуть позже разрешили вернуться домой.
Екатерина Гореликова: «Он (полицейский) начал говорить: до суда вы будете сидеть в тюрьме. Мы спросили: сколько времени? Нам никто не отвечал по срокам. Потом нам просто называли сумму. Со 100 тысяч бат до 30 тысяч. Нам стояли и говорили: „мы ведем вас в тюрьму“».
После, рассказывает Екатерина, полицейские любезно предложили свои услуги и проводили россиян до ближайшего банкомата. Рации, кстати, стражи порядка также решили изъять, а у путешественников на память остались: отрицательная сумма на кредитках, долги по комиссиям за банковскую операцию и коробки из-под портативных радиостанций.
Также сегодня домой из Таиланда вернулись Алексей Гребенников и его девушка. Эта пара тоже была поймана полицейскими, но за другое нарушение — использование вейпов, которые, к слову, туристы купили уже на курорте, в обычной сувенирной лавке. А вскоре местные стражи порядка пояснили: дым отечества россияне вдохнут не скоро, ведь им грозит тюремный срок — до 10 лет. К счастью, обошлось. Их отпустили из изолятора под залог, а чуть позже разрешили вернуться домой.
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