Российским туристам грозит до 10 лет тюрьмы в Таиланде за электронные сигареты

Курение опасно для вашего отдыха — это теперь с полной уверенностью могут сказать туристы из Тулы. Поездка в Таиланд им теперь запомнится надолго, потому что часть своего отпуска они провели в местном отделе полиции: россиян задержали за использование электронной сигареты. За это нарушителям грозит штраф или лишение свободы.

После двух суток, проведенных в полицейском участке, номер в скромной паттайской гостинице кажется настоящим раем, говорят туристы Алексей Гребенников и Дарья Чуркина. И именно здесь им придется дожидаться суда, который решит: оштрафовать отдыхающих или отправить в тюрьму на 10 лет за электронные сигареты.



Алексей Гребенников: «Мы арестованы были за то, что у нас в руках оказалась электронная сигарета, притом мы ничего не курили. Исключительно девушка доставала ее из сумки, когда что-то там искала, после этого полицейские нас арестовали. У меня в кармане была тоже электронная сигарета».



Туристов посадили на полицейские мопеды и доставили в участок. Причем о том, что на территории страны нельзя вейпить, отдыхающие даже не знали. Приобрели устройства у местных торговцев и даже не успели их попробовать. За помощью молодые люди обратились к российским дипломатам, которые помогли добиться уменьшения суммы залога в четыре раза.



Как следует из сообщения, которое разместили в соцсетях сотрудники консульства, с недавних пор в Таиланде запрещены ввоз, курение и ношение электронных сигарет. И, по сути, наши соотечественники стали первыми, кто нарушил новый закон. И это несмотря на то, что начальник местной полиции еще накануне заявлял, что наказуема лишь продажа электронных девайсов, а не их использование.



Изъятые у туристов сигареты отправили на экспертизу. Молодым людям посоветовали пока подыскать адвоката и переводчика. Известно, что судебное заседание состоится уже в этом месяце. Алексею и Дарье необходимо собрать 300 тысяч рублей на оплату юридических услуг. Денег, признаются туристы, у них попросту нет. Все средства они отдали в качестве залога.