Поезда с Украины идут в Москву с опозданием из-за пожара на арсенале под Винницей

Несколько пассажирских поездов с Украины и из Молдавии прибудут в Москву с опозданием
из-за пожара на арсенале в Винницкой области.
В управлении Московской железной дороги сообщили, что в настоящее время задерживаются пассажирские поезда №56 Хмельницкий — Москва, №24 Одесса — Москва, №48 Кишинёв — Москва. Опоздание доходит до трех часов.
МЖД: «При поступлении поездов на территорию России диспетчерский аппарат Московской железной дороги приложит максимальные усилия, чтобы сократить опоздание составов».
Склады военной части в Винницкой области горят уже около 12 часов. Ближайшие к горящему арсеналу автомобильные и железные дороги перекрыты, в радиусе 50 километров закрыто воздушное пространство. Из опасной зоны эвакуировано 30 тысяч человек.
МЖД: «При поступлении поездов на территорию России диспетчерский аппарат Московской железной дороги приложит максимальные усилия, чтобы сократить опоздание составов».
Склады военной части в Винницкой области горят уже около 12 часов. Ближайшие к горящему арсеналу автомобильные и железные дороги перекрыты, в радиусе 50 километров закрыто воздушное пространство. Из опасной зоны эвакуировано 30 тысяч человек.
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