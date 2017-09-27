Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара

    Поезда с Украины идут в Москву с опозданием из-за пожара на арсенале под Винницей

    комментировать
    • Фото: 112.ua
    Поезда с Украины идут в Москву с опозданием <nobr>из-за</nobr> пожара на арсенале под Винницей

    Поезда с Украины идут в Москву с опозданием из-за пожара на арсенале под Винницей

    Поезда с Украины идут в Москву с опозданием <nobr>из-за</nobr> пожара на арсенале под Винницей
  • Фото: 112.ua

    • Несколько пассажирских поездов с Украины и из Молдавии прибудут в Москву с опозданием из-за пожара на арсенале в Винницкой области.

    В управлении Московской железной дороги сообщили, что в настоящее время задерживаются пассажирские поезда №56 Хмельницкий — Москва, №24 Одесса — Москва, №48 Кишинёв — Москва. Опоздание доходит до трех часов.

    МЖД: «При поступлении поездов на территорию России диспетчерский аппарат Московской железной дороги приложит максимальные усилия, чтобы сократить опоздание составов».

    смотретьОсколки снарядов с горящего под Винницей арсенала подожгли несколько домов
    Осколки снарядов с горящего под Винницей арсенала подожгли несколько домов
    Склады военной части в Винницкой области горят уже около 12 часов. Ближайшие к горящему арсеналу автомобильные и железные дороги перекрыты, в радиусе 50 километров закрыто воздушное пространство. Из опасной зоны эвакуировано 30 тысяч человек.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru