В Минобороны сообщили о ликвидации пяти полевых командиров «Джебхат ан-Нусры»

В сирийской провинции Идлиб уничтожены пять влиятельных полевых командиров «Джебхат
ан-Нусры» (запрещенная в РФ группировка).
По данным Минобороны, ликвидированные причастны к нападению на военных полицейских РФ 18 сентября.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: «В результате удара ликвидированы пять полевых командиров, в том числе Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья)».
Точный ракетно-авиационный удар был нанесен во время совещания полевых командиров. Также были уничтожены 32 боевика, находившийся рядом склад боеприпасов и взрывчатых веществ, шесть автомобилей с крупнокалиберным вооружением, сообщает ТАСС.
Ранее российские подлодки ударили по опорным пунктам, скоплениям живой силы и бронетехники, а также складам боеприпасов боевиков «Джебхат ан-Нусры». По данным Минобороны, эти объекты принадлежали террористам, которые пытались захватить группу военных полицейских на севере провинции Хама.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: «В результате удара ликвидированы пять полевых командиров, в том числе Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья)».
Точный ракетно-авиационный удар был нанесен во время совещания полевых командиров. Также были уничтожены 32 боевика, находившийся рядом склад боеприпасов и взрывчатых веществ, шесть автомобилей с крупнокалиберным вооружением, сообщает ТАСС.
Ранее российские подлодки ударили по опорным пунктам, скоплениям живой силы и бронетехники, а также складам боеприпасов боевиков «Джебхат ан-Нусры». По данным Минобороны, эти объекты принадлежали террористам, которые пытались захватить группу военных полицейских на севере провинции Хама.
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