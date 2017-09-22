Подлодка ВМФ РФ ударила крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии

Российская подлодка «Великий Новгород» произвела пуски ракет из Средиземного моря по пунктам управления и другим объектам боевиков в САР.
Субмарина ВМФ РФ нанесла удар по объектам террористов в Сирии крылатыми ракетами «Калибр», передает «Интерфакс». В Министерстве обороны России заявили, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.
Минобороны РФ: «В 10:11 подводной лодкой Черноморского флота „Великий Новгород“, действующей в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, из подводного положения произведены пуски крылатых ракет „Калибр“ по объектам террористов в Сирии».
Ракеты ударили по находившимся в провинции Идлиб опорным пунктам, скоплениям живой силы и бронетехники, а также складам боеприпасов боевиков «Джебхат ан-Нусы» (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.). По данным Минобороны, эти объекты принадлежали террористам, которые пытались захватить группу военных полицейских в зоне деэскалации «Идлиб».
Минобороны: «Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 20 российских военных полицейских на севере провинции Хама».
Минобороны РФ: «В 10:11 подводной лодкой Черноморского флота „Великий Новгород“, действующей в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, из подводного положения произведены пуски крылатых ракет „Калибр“ по объектам террористов в Сирии».
Ракеты ударили по находившимся в провинции Идлиб опорным пунктам, скоплениям живой силы и бронетехники, а также складам боеприпасов боевиков «Джебхат ан-Нусы» (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.). По данным Минобороны, эти объекты принадлежали террористам, которые пытались захватить группу военных полицейских в зоне деэскалации «Идлиб».
Минобороны: «Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 20 российских военных полицейских на севере провинции Хама».
Комментарии