Российские военные рассказали о героическом бое с боевиками в Сирии

Сегодня Минобороны РФ раскрыло подробности операции по спасению взвода российской военной полиции, который попал в окружение в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии. Там 29 человек несколько часов отбивали атаки сотен боевиков, пока подоспевший на помощь спецназ при поддержке авиации не прорвал окружение. Минобороны предоставило уникальные кадры боя, а его непосредственные участники рассказали, как все происходило.
19 российских военнослужащих, 12 сирийцев, бронекапсула «Тайфун», водовозка и «Урал» оказались атакованы на рассвете превосходящими в десятки раз силами боевиков запрещенной в России «Джебхат-ан-Нусры». Наши сотрудники военной полиции укрылись от минометного обстрела и заняли круговую оборону. Неравный бой длился несколько часов.
Александр Самойлов, командир взвода: «Когда начался минометный обстрел, мой взвод занял оборону на втором этаже, согласно боевому расчету. Держали оборону до тех пор, пока не стали попадать мины прямой наводкой в здание. Второй этаж был разрушен, и мы переместились на первый этаж, где находились военнослужащие САР. Совместно с ними держали оборону».
Неприятным сюрпризом для боевиков стало то, что за их перемещениями наблюдали бойцы Сил специальных операций (ССО), которые сразу после атаки вступили в схватку и оттянули на себя основные силы атакующих.
Максим, боец ССО: «Именно на своем направлении мы насчитали около четырех или пяти танков и столько же БМП. В каждом БМП находились порядка 8–10 человек, и еще пехота шла. И только на нашем направлении было 90–100 человек. Они шли на наши позиции».
Одновременно по наступающим боевикам был открыт артиллерийский огонь. Удары с воздуха нанесли штурмовики Су-25.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.
Александр Самойлов, командир взвода: «Когда начался минометный обстрел, мой взвод занял оборону на втором этаже, согласно боевому расчету. Держали оборону до тех пор, пока не стали попадать мины прямой наводкой в здание. Второй этаж был разрушен, и мы переместились на первый этаж, где находились военнослужащие САР. Совместно с ними держали оборону».
Неприятным сюрпризом для боевиков стало то, что за их перемещениями наблюдали бойцы Сил специальных операций (ССО), которые сразу после атаки вступили в схватку и оттянули на себя основные силы атакующих.
Максим, боец ССО: «Именно на своем направлении мы насчитали около четырех или пяти танков и столько же БМП. В каждом БМП находились порядка 8–10 человек, и еще пехота шла. И только на нашем направлении было 90–100 человек. Они шли на наши позиции».
Одновременно по наступающим боевикам был открыт артиллерийский огонь. Удары с воздуха нанесли штурмовики Су-25.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.
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