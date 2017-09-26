Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2

    Трамп выступил за единство Испании

    1 комментарий

    Трамп выступил за единство Испании

    Трамп выступил за единство Испании

    Испания должна оставаться единой страной. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп на совместной с испанским премьер-министром Мариано Рахоем пресс-конференции.

    Дональд Трамп: «Думаю, Испания — это великая страна, она должна оставаться единой. Мы работаем с великой страной, и она должна оставаться объединенной».

    Если референдум о независимости Каталонии все же состоится, то жители этого региона, по мнению Трампа, выступят против отделения, передает РИА Новости.

    смотретьЗапах революции: за неделю до референдума обстановка в Каталонии обострилась до предела
    Запах революции: за неделю до референдума обстановка в Каталонии обострилась до предела
    Ранее власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится. В последние дни обстановка в этом регионе накалилась до предела: только в Барселоне 40 тысяч человек вышли на шумный митинг против испанских властей, которые пытаются помешать референдуму.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru