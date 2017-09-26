Трамп выступил за единство Испании

Испания должна оставаться единой страной. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп на совместной с испанским
премьер-министром Мариано Рахоем пресс-конференции.
Дональд Трамп: «Думаю, Испания — это великая страна, она должна оставаться единой. Мы работаем с великой страной, и она должна оставаться объединенной».
Если референдум о независимости Каталонии все же состоится, то жители этого региона, по мнению Трампа, выступят против отделения, передает РИА Новости.
Ранее власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится. В последние дни обстановка в этом регионе накалилась до предела: только в Барселоне 40 тысяч человек вышли на шумный митинг против испанских властей, которые пытаются помешать референдуму.
Если референдум о независимости Каталонии все же состоится, то жители этого региона, по мнению Трампа, выступят против отделения, передает РИА Новости.
Ранее власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится. В последние дни обстановка в этом регионе накалилась до предела: только в Барселоне 40 тысяч человек вышли на шумный митинг против испанских властей, которые пытаются помешать референдуму.
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