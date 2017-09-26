Несчастный случай или суицид: СК выясняет обстоятельства смерти блогера-серпентолога

Следователи начали проверку обстоятельств гибели
32-летнего Арслана Валеева. Известный блогер скончался накануне в НИИ скорой помощи, после того как в ходе прямой интернет-трансляции его укусила ядовитая змея.
Сейчас в доме Валеева на Молодежной улице, 4 в городе Всеволожске до сих пор остаются три сотни рептилий, две рыси и собака. Частный зоопарк со смертельно опасными обитателями принадлежал погибшему блогеру-серпентологу. Правоохранительные органы опасаются, чтобы опасные пресмыкающиеся не расползлись по соседним участкам. В противном случае, в городе начнется паника.
Специалист по рептилиям, популярный блогер Арслан Валеев продемонстрировал следы от укуса своей питомицы — ядовитой змеи черной мамбы — прямо в ходе интернет-трансляции. Это осталось за кадром, но под смертельный удар он, возможно, специально подставился. Ведь никаких попыток вызвать врача или ввести противоядие. Допустимый вывод: Артур Валеев решился на изощренное самоубийство в прямом эфире.
Те, кто видел это онлайн, осознав трагедию, пытались вместо него дозвонится до врачей и до родственников. До самого Арслана весь ужас ситуации и страх перед смертью доходят, когда он оказывается уже не в Сети. По словам родственников, молодой человек якобы со словами «хочу жить» просит их срочно отвезти его в токсикологическое отделение больницы, сообщает корреспондент НТВ Николай Булкин.
Сергей Глушков, ведущий научный сотрудник отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе: «Мы боролись за жизнь этого пациента в течение полутора суток. У этого яда очень высоко резорбтивное действие. Яд быстро всасывается, поступает в кровь и находит свои органы-мишени».
Заигрывания с ядовитой змеей собирали десятки тысяч просмотров в Интернете. Черная мамба в коллекции Арслана — самая опасная рептилия. Но для специалиста она же и самая любимая. Быстрая, агрессивная, с ужасающей черной пастью. При укусе выделяет сотни миллиграммов яда, а для человека смертельны 15.
Его видеоблог был посвящен опасным экспериментам. Здесь он готовил так называемый коктейль из ядов пяти разных кобр. Выпил его вместе с газировкой. Чего это ему стоило, он расскажет в следующем ролике, показав справку от врача.
Что здесь — желание специалиста узнать больше о предмете изучений или всё же работа на публику в угоду большему числу лайков? Его собственный дом — террариум с кобрами, мамбами, гадюками, удавами и прочими гадами — соседи откровенно сторонились.
Но Арслан был признанным экспертом в своей специфической области. И на его интернет-канале — десятки полезных видео, как содержать рептилий, кормить, разводить их. Меры предосторожности он чаще соблюдал.
Друзья настаивают, что это был несчастный случай. Но если это было всё же самоубийство, то подставиться под укус змеи он мог из-за недавней тяжелой разлуки с женой Екатериной. Она разделяла его интересы, снимала ему видео. И во время своей последней трансляции он, находясь в одиночестве, несколько раз произнес ее имя.
Подробнее — в сюжете НТВ.
Специалист по рептилиям, популярный блогер Арслан Валеев продемонстрировал следы от укуса своей питомицы — ядовитой змеи черной мамбы — прямо в ходе интернет-трансляции. Это осталось за кадром, но под смертельный удар он, возможно, специально подставился. Ведь никаких попыток вызвать врача или ввести противоядие. Допустимый вывод: Артур Валеев решился на изощренное самоубийство в прямом эфире.
Те, кто видел это онлайн, осознав трагедию, пытались вместо него дозвонится до врачей и до родственников. До самого Арслана весь ужас ситуации и страх перед смертью доходят, когда он оказывается уже не в Сети. По словам родственников, молодой человек якобы со словами «хочу жить» просит их срочно отвезти его в токсикологическое отделение больницы, сообщает корреспондент НТВ Николай Булкин.
Сергей Глушков, ведущий научный сотрудник отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе: «Мы боролись за жизнь этого пациента в течение полутора суток. У этого яда очень высоко резорбтивное действие. Яд быстро всасывается, поступает в кровь и находит свои органы-мишени».
Заигрывания с ядовитой змеей собирали десятки тысяч просмотров в Интернете. Черная мамба в коллекции Арслана — самая опасная рептилия. Но для специалиста она же и самая любимая. Быстрая, агрессивная, с ужасающей черной пастью. При укусе выделяет сотни миллиграммов яда, а для человека смертельны 15.
Его видеоблог был посвящен опасным экспериментам. Здесь он готовил так называемый коктейль из ядов пяти разных кобр. Выпил его вместе с газировкой. Чего это ему стоило, он расскажет в следующем ролике, показав справку от врача.
Что здесь — желание специалиста узнать больше о предмете изучений или всё же работа на публику в угоду большему числу лайков? Его собственный дом — террариум с кобрами, мамбами, гадюками, удавами и прочими гадами — соседи откровенно сторонились.
Но Арслан был признанным экспертом в своей специфической области. И на его интернет-канале — десятки полезных видео, как содержать рептилий, кормить, разводить их. Меры предосторожности он чаще соблюдал.
Друзья настаивают, что это был несчастный случай. Но если это было всё же самоубийство, то подставиться под укус змеи он мог из-за недавней тяжелой разлуки с женой Екатериной. Она разделяла его интересы, снимала ему видео. И во время своей последней трансляции он, находясь в одиночестве, несколько раз произнес ее имя.
Подробнее — в сюжете НТВ.
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