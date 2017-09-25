Улицы разбитых фонарей — 16
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей — 16

    Российский блогер умер после укуса змеи в прямом эфире

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    • Фото: bobcattv / vk.com
    Российский блогер умер после укуса змеи в прямом эфире

    Российский блогер умер после укуса змеи в прямом эфире

    Российский блогер умер после укуса змеи в прямом эфире
  • Фото: bobcattv / vk.com

    • Российский видеоблогер Арслан Валеев, известный благодаря паблику о больших диких кошках и видеоканалу о змеях, скончался от укуса ядовитой змеи.

    В ночь на 23 сентября Валеева в прямом эфире укусила черная мамба, которую блогер специально натравил на себя. После укуса мужчина был сразу же госпитализирован. Врачи ввели его в состояние искусственной комы для проведения операции, но спасти так и не смогли. Как сообщает паблик BobCat ТВ, 25 сентября блогер скончался.

    Известно, что незадолго до трагедии Валеев поссорился бывшей женой из-за ревности. Экс-супруга утверждала, что блогер напал на нее и избил. После этого она решила полностью порвать отношения с Валеевым, а он, в свою очередь, спровоцировал укус змеи в прямом эфире.

    Черная мамба — африканская змея, которая обладает смертельно опасным ядом. В дикой природе питается грызунами и птицами, людей избегает.

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