Российский блогер умер после укуса змеи в прямом эфире

Российский видеоблогер Арслан Валеев, известный благодаря паблику о больших диких кошках и видеоканалу о змеях, скончался от укуса ядовитой змеи.
В ночь на 23 сентября Валеева в прямом эфире укусила черная мамба, которую блогер специально натравил на себя. После укуса мужчина был сразу же госпитализирован. Врачи ввели его в состояние искусственной комы для проведения операции, но спасти так и не смогли. Как сообщает паблик BobCat ТВ, 25 сентября блогер скончался.
Известно, что незадолго до трагедии Валеев поссорился бывшей женой из-за ревности. Экс-супруга утверждала, что блогер напал на нее и избил. После этого она решила полностью порвать отношения с Валеевым, а он, в свою очередь, спровоцировал укус змеи в прямом эфире.
Черная мамба — африканская змея, которая обладает смертельно опасным ядом. В дикой природе питается грызунами и птицами, людей избегает.
Известно, что незадолго до трагедии Валеев поссорился бывшей женой из-за ревности. Экс-супруга утверждала, что блогер напал на нее и избил. После этого она решила полностью порвать отношения с Валеевым, а он, в свою очередь, спровоцировал укус змеи в прямом эфире.
Черная мамба — африканская змея, которая обладает смертельно опасным ядом. В дикой природе питается грызунами и птицами, людей избегает.
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