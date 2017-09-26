Сыну умершей актрисы Юнниковой не говорят о смерти матери

Сыну актрисы Натальи Юнниковой, которая умерла сегодня днем в больнице, не сообщают о смерти матери.
Напомним, актриса попала в реанимацию на днях после падения у себя в квартире. Женщина ударилась головой и была госпитализирована с обширным кровоизлиянием в мозг. Врачи были вынуждены ввести актрису в искусственную кому. Сегодня она умерла.
Как сообщает сайт Dni.Ru, после того, как звезда сериала «Возвращение Мухтара» оказалась в реанимации, 11-летнего Ролана взял к себе ее бывший муж Антон Фёдоров. Он рассказал, что старается отвлекать мальчика от стресса и не акцентирует его внимание на случившемся с мамой.
Фёдоров делал все, чтобы мальчик чувствовал себя спокойно. Именно по этой причине, как сообщили друзья семьи, Ролану пока не говорят, что мамы больше нет: для ребенка это слишком большое потрясение, к которому он может быть не готов.
Как сообщает сайт Dni.Ru, после того, как звезда сериала «Возвращение Мухтара» оказалась в реанимации, 11-летнего Ролана взял к себе ее бывший муж Антон Фёдоров. Он рассказал, что старается отвлекать мальчика от стресса и не акцентирует его внимание на случившемся с мамой.
Фёдоров делал все, чтобы мальчик чувствовал себя спокойно. Именно по этой причине, как сообщили друзья семьи, Ролану пока не говорят, что мамы больше нет: для ребенка это слишком большое потрясение, к которому он может быть не готов.
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