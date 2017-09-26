Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова

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    Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова

    Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова

    Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова

    Актриса и модель Наталья Юнникова умерла сегодня в московской больнице. Ей было 37 лет.

    Как сообщает паблик в соцсети «ВКонтакте», посвященный творчеству актрисы, она попала в реанимацию на днях после падения у себя в квартире. Женщина ударилась головой и была госпитализирована с обширным кровоизлиянием в мозг. Врачи были вынуждены ввести актрису в искусственную кому.






    Наталья Юнникова родилась в 1980 году в Липецке. Окончила Высший театральный институт имени Щепкина. Несколько лет жила с мужем в Израиле, где вела развлекательные телевизионные программы. В Россию вернулась в 2007 году.

    В первую очередь Юнникова известна зрителям по роли Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара». Также она сыграла в сериалах «И в горе, и в радости», «Кухня», «Огни большого города», «Паутина», «Ермоловы». У актрисы остался 11-летний сын.

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