Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова

Актриса и модель Наталья Юнникова умерла сегодня в московской больнице. Ей было 37 лет.
Как сообщает паблик в соцсети «ВКонтакте», посвященный творчеству актрисы, она попала в реанимацию на днях после падения у себя в квартире. Женщина ударилась головой и была госпитализирована с обширным кровоизлиянием в мозг. Врачи были вынуждены ввести актрису в искусственную кому.
Наталья Юнникова родилась в 1980 году в Липецке. Окончила Высший театральный институт имени Щепкина. Несколько лет жила с мужем в Израиле, где вела развлекательные телевизионные программы. В Россию вернулась в 2007 году.
В первую очередь Юнникова известна зрителям по роли Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара». Также она сыграла в сериалах «И в горе, и в радости», «Кухня», «Огни большого города», «Паутина», «Ермоловы». У актрисы остался 11-летний сын.
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» 37-летняя российская актриса и модель Наталья Юнникова pic.twitter.com/qfhlO26Dwe— НТВ (@ntvru) 26 сентября 2017 г.
Наталья Юнникова родилась в 1980 году в Липецке. Окончила Высший театральный институт имени Щепкина. Несколько лет жила с мужем в Израиле, где вела развлекательные телевизионные программы. В Россию вернулась в 2007 году.
В первую очередь Юнникова известна зрителям по роли Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара». Также она сыграла в сериалах «И в горе, и в радости», «Кухня», «Огни большого города», «Паутина», «Ермоловы». У актрисы остался 11-летний сын.
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