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    Toro Rosso подтвердила отстранение Квята от ближайших этапов «Формулы-1»

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    Toro Rosso подтвердила отстранение Квята от ближайших этапов «Формулы-1»

    Toro Rosso подтвердила отстранение Квята от ближайших этапов <nobr>«Формулы-1»</nobr>

    Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Toro Rosso официально объявила об отстранении российского пилота Даниила Квята от участия в ближайших этапах.

    В пресс-службе Toro Rosso подтвердили, что место россиянина займет 21-летний француз Пьер Гасли — участник программы Red Bull Junior, который в текущем сезоне успешно выступает в японской «Суперформуле» и заслужил возможность испытать себя в «Формуле-1».

    При этом в команде подчеркнули, что предоставление шанса французу вовсе не означает прощания с Даниилом Квятом, который «остается частью семьи Red Bull», дочерней командой которой является Toro Rosso.

    В команде не уточнили, сколько этапов пропустит россиянин, но, как сообщалось ранее, речь, вероятнее всего, идет о двух ближайших — Гран-при Малайзии и Гран-при Японии.

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