СМИ: Toro Rosso отстранила Квята от «Формулы-1»

Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин
«Формула-1» Toro Rosso отстранила россиянина Даниила Квята от участия в соревнованиях в роли призового пилота.
По информации Motorsport.com, пока речь идет о двух ближайших этапах — Квят пропустит Гран-при Малайзии, который пройдет с 29 сентября по 1 октября, и Гран-при Японии — 6–8 октября.
Уже известно, что россиянина заменит участник программы Red Bull Junior Пьер Гасли. Для француза малайзийский этап станет дебютной гонкой в «Формуле-1».
При этом Квят может вернуться за руль болида Toro Rosso на Гран-при США, поскольку этот этап совпадет с финальной гонкой японской «Суперформулы», где Гасли борется за титул.
Официальное подтверждение от команды ожидается в ближайшее время.
Уже известно, что россиянина заменит участник программы Red Bull Junior Пьер Гасли. Для француза малайзийский этап станет дебютной гонкой в «Формуле-1».
При этом Квят может вернуться за руль болида Toro Rosso на Гран-при США, поскольку этот этап совпадет с финальной гонкой японской «Суперформулы», где Гасли борется за титул.
Официальное подтверждение от команды ожидается в ближайшее время.
Gasly set to replace Kvyat at Toro Rosso in the Malaysian GP: https://t.co/WZ6YGblvgJ #F1 pic.twitter.com/i4iS3N4i0H— Motorsport.com (@Motorsport) September 26, 2017
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