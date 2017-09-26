СМИ: Toro Rosso отстранила Квята от «Формулы-1»

Gasly set to replace Kvyat at Toro Rosso in the Malaysian GP: https://t.co/WZ6YGblvgJ #F1 pic.twitter.com/i4iS3N4i0H — Motorsport.com (@Motorsport) September 26, 2017

По информации Motorsport.com, пока речь идет о двух ближайших этапах — Квят пропустит Гран-при Малайзии, который пройдет с 29 сентября по 1 октября, и Гран-при Японии — 6–8 октября.Уже известно, что россиянина заменит участник программы Red Bull Junior Пьер Гасли. Для француза малайзийский этап станет дебютной гонкой в «Формуле-1».При этом Квят может вернуться за руль болида Toro Rosso на Гран-при США, поскольку этот этап совпадет с финальной гонкой японской «Суперформулы», где Гасли борется за титул.Официальное подтверждение от команды ожидается в ближайшее время.