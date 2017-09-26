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    СМИ: Toro Rosso отстранила Квята от «Формулы-1»

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    СМИ: Toro Rosso отстранила Квята от «Формулы-1»

    СМИ: Toro Rosso отстранила Квята от <nobr>«Формулы-1»</nobr>

    Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Toro Rosso отстранила россиянина Даниила Квята от участия в соревнованиях в роли призового пилота.

    По информации Motorsport.com, пока речь идет о двух ближайших этапах — Квят пропустит Гран-при Малайзии, который пройдет с 29 сентября по 1 октября, и Гран-при Японии — 6–8 октября.

    Уже известно, что россиянина заменит участник программы Red Bull Junior Пьер Гасли. Для француза малайзийский этап станет дебютной гонкой в «Формуле-1».

    При этом Квят может вернуться за руль болида Toro Rosso на Гран-при США, поскольку этот этап совпадет с финальной гонкой японской «Суперформулы», где Гасли борется за титул.

    Официальное подтверждение от команды ожидается в ближайшее время.

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