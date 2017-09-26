Песков: компания Facebook обязана соблюдать российское законодательство

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что соцсеть Facebook, как и другие компании, обязана соблюдать законодательство РФ.
Дмитрий Песков ответил на вопрос о деятельности Facebook в России. Он заявил, что социальная сеть обязана соблюдать российское законодательство, в частности, закон о локализации персональных данных.
Дмитрий Песков: «Это коммерческая компания, которая зарабатывает деньги и которая должна это делать в соответствии с законодательством Российской Федерации. Есть положения законодательства, которые они должны соблюдать».
В ответ на просьбу оценить деятельность Facebook в России Песков заявил, что считает некорректным рассуждать о работе «пусть большой, но отдельно взятой компании».
Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в случае невыполнения закона о переносе хранения персональных данных в Россию Facebook грозит блокировка на территории РФ. На вопрос о возможном сроке прекращения работы соцсети в России Жаров сказал, что «в 2018 году все будет точно».
Дмитрий Песков: «Это коммерческая компания, которая зарабатывает деньги и которая должна это делать в соответствии с законодательством Российской Федерации. Есть положения законодательства, которые они должны соблюдать».
В ответ на просьбу оценить деятельность Facebook в России Песков заявил, что считает некорректным рассуждать о работе «пусть большой, но отдельно взятой компании».
Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в случае невыполнения закона о переносе хранения персональных данных в Россию Facebook грозит блокировка на территории РФ. На вопрос о возможном сроке прекращения работы соцсети в России Жаров сказал, что «в 2018 году все будет точно».
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