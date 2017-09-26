Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Песков: компания Facebook обязана соблюдать российское законодательство

    комментировать

    Песков: компания Facebook обязана соблюдать российское законодательство

    Песков: компания Facebook обязана соблюдать российское законодательство

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что соцсеть Facebook, как и другие компании, обязана соблюдать законодательство РФ.

    Дмитрий Песков ответил на вопрос о деятельности Facebook в России. Он заявил, что социальная сеть обязана соблюдать российское законодательство, в частности, закон о локализации персональных данных.

    Дмитрий Песков: «Это коммерческая компания, которая зарабатывает деньги и которая должна это делать в соответствии с законодательством Российской Федерации. Есть положения законодательства, которые они должны соблюдать».

    В ответ на просьбу оценить деятельность Facebook в России Песков заявил, что считает некорректным рассуждать о работе «пусть большой, но отдельно взятой компании».

    Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в случае невыполнения закона о переносе хранения персональных данных в Россию Facebook грозит блокировка на территории РФ. На вопрос о возможном сроке прекращения работы соцсети в России Жаров сказал, что «в 2018 году все будет точно».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru