Подравшиеся с персоналом турецкого отеля россияне отправились в суд

Жители Екатеринбурга, которых избили в турецком отеле, сегодня поспешили из аэропорта в суд.
Массовая драка с участием россиян произошла в одной из гостиниц Антальи, где отдыхали наши соотечественники. Кадры инцидента уже облетели Интернет. На них видно, как люди из числа обслуживающего персонала палками бьют постояльцев. Администрация утверждает, что гости сами виноваты: перебрали, стали вести себя агрессивно и нападать на сотрудников отеля.
Тем временем Никита Зудов и Елена Салтан из Екатеринбурга хотят наказать агрессивных отельеров за то, что отказались обслуживать, избили, а также испортили отдых. И даже намерены обратиться в суд с иском.
Никита Зудов: «Откуда ни возьмись выбежал молодой бармен и начал на меня орать. Я не понимаю, что он говорит, но я понимаю, что он на меня агрессирует. Он мне предлагал подраться».
Дальше, как говорит Никита Зудов, события развивались по невероятному сценарию. Он отправился к администратору, чтобы пожаловаться на сотрудника. Менеджер не стал слушать, позвал на подмогу уборщиков и консьержей, и в следующее мгновение завязалась потасовка. От бара, где все и началось, баталия двинулась в лобби.
Никита Зудов: «На меня накинулась вся толпа, которая стояла передо мной. Я начал пятиться назад. На меня летели с кулаками, по мне успели нанести удары. Секунд через 10 их было около 30 человек».
Бармены, посудомойщики, горничные, садовники, парковщики — все бросились в атаку. На кадрах записи видно, что в руках сотрудников отеля совсем не чистые полотенца или десерты, а палки. С каждой минутой ссора только набирала обороты. На шум сбежались и другие русскоговорящие постояльцы. Трудно, конечно, посчитать, сколько мужчин участвовало в потасовке, но очевидно только одно: туристы во главе с Никитой Зудовым оказались в явном меньшинстве, их было всего шестеро. Однако, несмотря на этот факт, гости отеля продолжали вести бой и наносить урон сопернику.
Представители отеля в свою очередь говорят, что якобы вообще не собирались ни с кем ссориться, а спасали одних постояльцев от других. Говорят, что разнимали россиян, которые повздорили у бара между собой, и сами попали под горячую руку.
Каким будет продолжение у этой истории, станет ясно после того, как турецкая полиция даст ответ на заявление туристов. Пока наши соотечественники консультируются с российскими адвокатами. Не исключено, что участникам потасовки из Екатеринбурга снова придется побывать в этом отеле, правда, уже не в качестве постояльцев, а для того, чтобы встретиться с руководством гостиницы.
Тем временем Никита Зудов и Елена Салтан из Екатеринбурга хотят наказать агрессивных отельеров за то, что отказались обслуживать, избили, а также испортили отдых. И даже намерены обратиться в суд с иском.
Никита Зудов: «Откуда ни возьмись выбежал молодой бармен и начал на меня орать. Я не понимаю, что он говорит, но я понимаю, что он на меня агрессирует. Он мне предлагал подраться».
Дальше, как говорит Никита Зудов, события развивались по невероятному сценарию. Он отправился к администратору, чтобы пожаловаться на сотрудника. Менеджер не стал слушать, позвал на подмогу уборщиков и консьержей, и в следующее мгновение завязалась потасовка. От бара, где все и началось, баталия двинулась в лобби.
Никита Зудов: «На меня накинулась вся толпа, которая стояла передо мной. Я начал пятиться назад. На меня летели с кулаками, по мне успели нанести удары. Секунд через 10 их было около 30 человек».
Бармены, посудомойщики, горничные, садовники, парковщики — все бросились в атаку. На кадрах записи видно, что в руках сотрудников отеля совсем не чистые полотенца или десерты, а палки. С каждой минутой ссора только набирала обороты. На шум сбежались и другие русскоговорящие постояльцы. Трудно, конечно, посчитать, сколько мужчин участвовало в потасовке, но очевидно только одно: туристы во главе с Никитой Зудовым оказались в явном меньшинстве, их было всего шестеро. Однако, несмотря на этот факт, гости отеля продолжали вести бой и наносить урон сопернику.
Представители отеля в свою очередь говорят, что якобы вообще не собирались ни с кем ссориться, а спасали одних постояльцев от других. Говорят, что разнимали россиян, которые повздорили у бара между собой, и сами попали под горячую руку.
Каким будет продолжение у этой истории, станет ясно после того, как турецкая полиция даст ответ на заявление туристов. Пока наши соотечественники консультируются с российскими адвокатами. Не исключено, что участникам потасовки из Екатеринбурга снова придется побывать в этом отеле, правда, уже не в качестве постояльцев, а для того, чтобы встретиться с руководством гостиницы.
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