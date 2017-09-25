Российские туристы и сотрудники отеля устроили массовую драку в Турции: видео

В одной из гостиниц турецкой Антальи произошла массовая драка с участием туристов из России.
Как заявили в руководстве отеля Azura Deluxe Resort & Spa Hotel, конфликт произошел вечером 23 сентября. По версии администрации, нетрезвые туристы из РФ стали вести себя агрессивно — гости стали нецензурно выражаться и нападать на работников отеля.
Также в руководстве гостиницы выразили сожаление в связи с «печальным инцидентом» и сообщили, что россияне, с которыми произошел конфликт, уже уехали домой, передает РИА Новости.
Ранее в СМИ сообщалось, что причиной массовой драки стало то, что туристы попытались составить жалобу на бармена, который отказался их обслуживать «из-за неприязни к русским». После этого сотрудники отеля полезли в драку и якобы пустили в ход бутылки, стулья и биты.
Также в руководстве гостиницы выразили сожаление в связи с «печальным инцидентом» и сообщили, что россияне, с которыми произошел конфликт, уже уехали домой, передает РИА Новости.
Ранее в СМИ сообщалось, что причиной массовой драки стало то, что туристы попытались составить жалобу на бармена, который отказался их обслуживать «из-за неприязни к русским». После этого сотрудники отеля полезли в драку и якобы пустили в ход бутылки, стулья и биты.
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