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    Российские туристы и сотрудники отеля устроили массовую драку в Турции: видео. Турция, драки и избиения, отели и гостиницы, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские туристы и сотрудники отеля устроили массовую драку в Турции: видео

    Российские туристы и сотрудники отеля устроили массовую драку в Турции: видео

    5 комментариев
    • Фото: te_ekb / vk.com
    Российские туристы и сотрудники отеля устроили массовую драку в Турции: видео

    Российские туристы и сотрудники отеля устроили массовую драку в Турции: видео

    Российские туристы и сотрудники отеля устроили массовую драку в Турции: видео
    • Фото: te_ekb / vk.com

      • В одной из гостиниц турецкой Антальи произошла массовая драка с участием туристов из России.

      Как заявили в руководстве отеля Azura Deluxe Resort & Spa Hotel, конфликт произошел вечером 23 сентября. По версии администрации, нетрезвые туристы из РФ стали вести себя агрессивно — гости стали нецензурно выражаться и нападать на работников отеля.

      Также в руководстве гостиницы выразили сожаление в связи с «печальным инцидентом» и сообщили, что россияне, с которыми произошел конфликт, уже уехали домой, передает РИА Новости.

      Ранее в СМИ сообщалось, что причиной массовой драки стало то, что туристы попытались составить жалобу на бармена, который отказался их обслуживать «из-за неприязни к русским». После этого сотрудники отеля полезли в драку и якобы пустили в ход бутылки, стулья и биты.

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