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    Появилось видео смертельного наезда иномарки на полицейского в центре Москвы. ГИБДД, ДТП, Москва, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоявилось видео смертельного наезда иномарки на полицейского в центре Москвы

    Появилось видео смертельного наезда иномарки на полицейского в центре Москвы

    4 комментария
    • Кадр из видео: crashtimes / twitter.com
    Появилось видео смертельного наезда иномарки на полицейского в центре Москвы

    Появилось видео смертельного наезда иномарки на полицейского в центре Москвы

    Появилось видео смертельного наезда иномарки на полицейского в центре Москвы
    • Кадр из видео: crashtimes / twitter.com

      • Камера видеонаблюдения зафиксировала аварию, которая произошла накануне на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара.

      На кадрах с камеры видеонаблюдения виден момент смертельной аварии. Автомобиль Mercedes, двигавшийся на большой скорости, сбил сотрудника Госавтоинспекции.

      На записи запечатлено, что полицейского после удара отбросило на несколько метров. После ДТП Mercedes затормозил. Сотрудник ГИБДД, который попал под колеса иномарки, погиб на месте.

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