Появилось видео смертельного наезда иномарки на полицейского в центре Москвы

Камера видеонаблюдения зафиксировала аварию, которая произошла накануне на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара.
На кадрах с камеры видеонаблюдения виден момент смертельной аварии. Автомобиль Mercedes, двигавшийся на большой скорости, сбил сотрудника Госавтоинспекции.
На записи запечатлено, что полицейского после удара отбросило на несколько метров. После ДТП Mercedes затормозил. Сотрудник ГИБДД, который попал под колеса иномарки, погиб на месте.
На записи запечатлено, что полицейского после удара отбросило на несколько метров. После ДТП Mercedes затормозил. Сотрудник ГИБДД, который попал под колеса иномарки, погиб на месте.
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