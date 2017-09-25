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Агентство скрытых камер

    Инспектор ГИБДД погиб под колесами иномарки в центре Москвы

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    • Фото: Мой Арбат/ vk.com
    Инспектор ГИБДД погиб под колесами иномарки в центре Москвы

    Инспектор ГИБДД погиб под колесами иномарки в центре Москвы

    Инспектор ГИБДД погиб под колесами иномарки в центре Москвы
  • Фото: Мой Арбат/ vk.com

    • Автомобиль сбил насмерть сотрудника ГИБДД на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб столицы, на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара двигавшаяся на огромной скорости иномарка сбила насмерть сотрудника Госавтоинспекции. Предположительно, речь идет об автомобиле Mercedes черного цвета.

    На месте происшествия работают сотрудники полиции и ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.

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