Инспектор ГИБДД погиб под колесами иномарки в центре Москвы

Автомобиль сбил насмерть сотрудника ГИБДД на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара.
Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб столицы, на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара двигавшаяся на огромной скорости иномарка сбила насмерть сотрудника Госавтоинспекции. Предположительно, речь идет об автомобиле Mercedes черного цвета.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.
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