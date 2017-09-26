Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара
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    Кадыров пригласил Лукашенко в Чечню

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    Кадыров пригласил Лукашенко в Чечню

    Кадыров пригласил Лукашенко в Чечню

    Кадыров пригласил Лукашенко в Чечню

      Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые приехал в Белоруссию и встретился с президентом этой страны Александром Лукашенко.

      Говорили о торговом и промышленном сотрудничестве. Минск готов поделиться опытом в сельском хозяйстве и машиностроении. Кадыров предложил создать в регионе совместные предприятия.

      Рамзан Кадыров: «Я мечтал о личной встрече с вами, потому что все эти годы мы чувствовали поддержку, и на Кавказе вас уважают, любят».

      Александр Лукашенко: «Я надеюсь, вам понравится в Минске. Вы можете встретить своих соотечественников, с ними познакомиться, но имейте в виду, что это уже наши чеченцы».

      Потенциал белорусского автопрома Кадыров оценил на заводе МАЗ. Глава Чечни протестировал городской автобус с газовым двигателем и спортивный грузовик. Кадыров добавил, что приятно впечатлен встречей с Александром Лукашенко, и пригласил его в Чечню.

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