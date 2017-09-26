Кадыров пригласил Лукашенко в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые приехал в Белоруссию и встретился с президентом этой страны Александром Лукашенко.
Говорили о торговом и промышленном сотрудничестве. Минск готов поделиться опытом в сельском хозяйстве и машиностроении. Кадыров предложил создать в регионе совместные предприятия.
Рамзан Кадыров: «Я мечтал о личной встрече с вами, потому что все эти годы мы чувствовали поддержку, и на Кавказе вас уважают, любят».
Александр Лукашенко: «Я надеюсь, вам понравится в Минске. Вы можете встретить своих соотечественников, с ними познакомиться, но имейте в виду, что это уже наши чеченцы».
Потенциал белорусского автопрома Кадыров оценил на заводе МАЗ. Глава Чечни протестировал городской автобус с газовым двигателем и спортивный грузовик. Кадыров добавил, что приятно впечатлен встречей с Александром Лукашенко, и пригласил его в Чечню.
Рамзан Кадыров: «Я мечтал о личной встрече с вами, потому что все эти годы мы чувствовали поддержку, и на Кавказе вас уважают, любят».
Александр Лукашенко: «Я надеюсь, вам понравится в Минске. Вы можете встретить своих соотечественников, с ними познакомиться, но имейте в виду, что это уже наши чеченцы».
Потенциал белорусского автопрома Кадыров оценил на заводе МАЗ. Глава Чечни протестировал городской автобус с газовым двигателем и спортивный грузовик. Кадыров добавил, что приятно впечатлен встречей с Александром Лукашенко, и пригласил его в Чечню.
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