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    Кадыров и Лукашенко договорились «дружить республиками». Белоруссия, Кадыров, Лукашенко, Чечня, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКадыров и Лукашенко договорились «дружить республиками»

    Кадыров и Лукашенко договорились «дружить республиками»

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    Кадыров и Лукашенко договорились «дружить республиками»

    Кадыров и Лукашенко договорились «дружить республиками»

    Кадыров и Лукашенко договорились «дружить республиками»
    • Фото: БелТаТАСС

      • «Рукопожатие — крепкое, картошка очень вкусная», — так Рамзан Кадыров оценил свой первый визит в Белоруссию, где глава Чечни встретился с Александром Лукашенко.

      Обсуждали самые разные вопросы, прежде всего, торговое сотрудничество. Планируется, что его уровень в ближайшие годы возрастет в несколько раз. Белоруссия готова увеличить поставки на рынок Чечерской Республики продуктов, а также обеспечить поставки надежной и доступной по цене пассажирской, грузовой, а еще сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

      Рамзан Кадыров лично испытал спортивный грузовик МАЗ, после чего заявил о желании наладить деловое сотрудничество с Минским автозаводом.

      Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики: «Мне очень понравилось. Вспомнил свою молодость. Белоруссия и Чеченская Республика найдут друг друга. Мы обсудили пути экономического, культурного, научно-технического сотрудничества».

      Кадыров добавил, что давно мечтал посетить Белоруссию, «приятно впечатлен» встречей с Александром Лукашенко, и, в свою очередь, пригласил его в Чечню.


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