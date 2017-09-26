Кадыров и Лукашенко договорились «дружить республиками»

«Рукопожатие — крепкое, картошка очень вкусная», — так Рамзан Кадыров оценил свой первый визит в Белоруссию, где глава Чечни встретился с Александром Лукашенко.

122 Белоруссия

Кадыров

Лукашенко

торговля

Чечня

Обсуждали самые разные вопросы, прежде всего, торговое сотрудничество. Планируется, что его уровень в ближайшие годы возрастет в несколько раз. Белоруссия готова увеличить поставки на рынок Чечерской Республики продуктов, а также обеспечить поставки надежной и доступной по цене пассажирской, грузовой, а еще сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.



Рамзан Кадыров лично испытал спортивный грузовик МАЗ, после чего заявил о желании наладить деловое сотрудничество с Минским автозаводом.



Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики: «Мне очень понравилось. Вспомнил свою молодость. Белоруссия и Чеченская Республика найдут друг друга. Мы обсудили пути экономического, культурного, научно-технического сотрудничества».



Кадыров добавил, что давно мечтал посетить Белоруссию, «приятно впечатлен» встречей с Александром Лукашенко, и, в свою очередь, пригласил его в Чечню.





