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    На Сахалине застрелили медведя, гулявшего по улицам города. Сахалин, медведи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Сахалине застрелили медведя, гулявшего по улицам города

    На Сахалине застрелили медведя, гулявшего по улицам города

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    • Фото: sakhalin.info
    На Сахалине застрелили медведя, гулявшего по улицам города

    На Сахалине застрелили медведя, гулявшего по улицам города

    На Сахалине застрелили медведя, гулявшего по улицам города
    • Фото: sakhalin.info

      • Жители города Макаров Сахалинской области вызвали полицию, столкнувшись с медведем возле магазина.

      Сообщение пресс-службы УМВД РФ по Сахалинской области: «Поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов города Макаров замечен медведь. Сотрудники полиции попытались отогнать животное за пределы города. Возникла реальная опасность для жизни и здоровья граждан, и медведь был обезврежен».

      В Минлесхозе Сахалинской области располагают данными о том, что в этом году в регионе были застрелены около 50 медведей, представлявших угрозу жизни и здоровью людей. В прошлом году пришлось уничтожить 40 хищников, пишет ТАСС. Эксперты говорят, что животные приходят в населенные пункты из-за недостатка пищи в естественной среде обитания.

      Напомним, несколько дней назад на севере Красноярского края медведь напал на двоих детей и убил 6-летнего мальчика. Животное было уничтожено.

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