На Сахалине застрелили медведя, гулявшего по улицам города

Жители города Макаров Сахалинской области вызвали полицию, столкнувшись с медведем возле магазина.
Сообщение пресс-службы УМВД РФ по Сахалинской области: «Поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов города Макаров замечен медведь. Сотрудники полиции попытались отогнать животное за пределы города. Возникла реальная опасность для жизни и здоровья граждан, и медведь был обезврежен».
В Минлесхозе Сахалинской области располагают данными о том, что в этом году в регионе были застрелены около 50 медведей, представлявших угрозу жизни и здоровью людей. В прошлом году пришлось уничтожить 40 хищников, пишет ТАСС. Эксперты говорят, что животные приходят в населенные пункты из-за недостатка пищи в естественной среде обитания.
Напомним, несколько дней назад на севере Красноярского края медведь напал на двоих детей и убил 6-летнего мальчика. Животное было уничтожено.
В Минлесхозе Сахалинской области располагают данными о том, что в этом году в регионе были застрелены около 50 медведей, представлявших угрозу жизни и здоровью людей. В прошлом году пришлось уничтожить 40 хищников, пишет ТАСС. Эксперты говорят, что животные приходят в населенные пункты из-за недостатка пищи в естественной среде обитания.
Напомним, несколько дней назад на севере Красноярского края медведь напал на двоих детей и убил 6-летнего мальчика. Животное было уничтожено.
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