Медведь убил шестилетнего мальчика на Таймыре

Медведь напал на детей на севере Красноярского края.
Трагедия произошла в поселке Хета на Таймыре.
Мальчик и девочка играли на вертолетной площадке, когда их атаковал зверь. Девочка успела убежать, а шестилетнего мальчика медведь затащил в кусты и загрыз.
Позднее медведя убили местные жители, передает РИА Новости.
Мальчик и девочка играли на вертолетной площадке, когда их атаковал зверь. Девочка успела убежать, а шестилетнего мальчика медведь затащил в кусты и загрыз.
Позднее медведя убили местные жители, передает РИА Новости.
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