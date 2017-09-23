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    Медведь убил шестилетнего мальчика на Таймыре

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    Медведь убил шестилетнего мальчика на Таймыре

    Медведь убил шестилетнего мальчика на Таймыре

    Медведь напал на детей на севере Красноярского края.

    Трагедия произошла в поселке Хета на Таймыре.

    Мальчик и девочка играли на вертолетной площадке, когда их атаковал зверь. Девочка успела убежать, а шестилетнего мальчика медведь затащил в кусты и загрыз.

    Позднее медведя убили местные жители, передает РИА Новости.

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