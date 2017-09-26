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    «Плохой прогноз»: сенатор Маккейн рассказал о своей борьбе с опухолью мозга

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    • Фото: Reuters © 2017, Ints Kalnins
    «Плохой прогноз»: сенатор Маккейн рассказал о своей борьбе с опухолью мозга

    «Плохой прогноз»: сенатор Маккейн рассказал о своей борьбе с опухолью мозга

    «Плохой прогноз»: сенатор Маккейн рассказал о своей борьбе с опухолью мозга
  • Фото: Reuters © 2017, Ints Kalnins

    • Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн рассказал СМИ о прогнозах врачей в связи с его онкологическим заболеванием.

    В эфире телеканала CBS News, американский сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн рассказал о своем диагнозе: летом врачи диагностировали у конгрессмена глиобластому — опухоль мозга.

    Джон Маккейн, глава комитета по вооруженным силам сената США: «Врачи сказали, что это очень серьезно, что прогноз очень и очень серьезный. Некоторые говорят, что мои шансы на выздоровление — 3%, некоторые — 14%. Знаете, это очень слабый прогноз. Я сказал: „Понимаю. Давайте делать то, что можем, искать лучших врачей, каких мы можем найти, и делать все, что в наших силах“».

    В последнее время Маккейн оказался под огнем критики со стороны соратников по партии, включая президента Дональда Трампа, из-за отказа голосовать за новый закон о медицинском страховании.

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