«Плохой прогноз»: сенатор Маккейн рассказал о своей борьбе с опухолью мозга

Американский
сенатор-республиканец Джон Маккейн рассказал СМИ о прогнозах врачей в связи с его онкологическим заболеванием.
В эфире телеканала CBS News, американский сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн рассказал о своем диагнозе: летом врачи диагностировали у конгрессмена глиобластому — опухоль мозга.
Джон Маккейн, глава комитета по вооруженным силам сената США: «Врачи сказали, что это очень серьезно, что прогноз очень и очень серьезный. Некоторые говорят, что мои шансы на выздоровление — 3%, некоторые — 14%. Знаете, это очень слабый прогноз. Я сказал: „Понимаю. Давайте делать то, что можем, искать лучших врачей, каких мы можем найти, и делать все, что в наших силах“».
В последнее время Маккейн оказался под огнем критики со стороны соратников по партии, включая президента Дональда Трампа, из-за отказа голосовать за новый закон о медицинском страховании.
Джон Маккейн, глава комитета по вооруженным силам сената США: «Врачи сказали, что это очень серьезно, что прогноз очень и очень серьезный. Некоторые говорят, что мои шансы на выздоровление — 3%, некоторые — 14%. Знаете, это очень слабый прогноз. Я сказал: „Понимаю. Давайте делать то, что можем, искать лучших врачей, каких мы можем найти, и делать все, что в наших силах“».
В последнее время Маккейн оказался под огнем критики со стороны соратников по партии, включая президента Дональда Трампа, из-за отказа голосовать за новый закон о медицинском страховании.
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