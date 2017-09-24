Трамп обвинил Маккейна в обмане избирателей

Президент США раскритиковал сенатора от штата Аризона Джона Маккейна за отказ поддерживать отмену закона «О доступном здравоохранении» (Obamacare).
Дональд Трамп обвинил своего товарища по Республиканской партии в обмане избирателей.
Дональд Трамп, президент США: «Демократы, посмеиваясь, говорят, что у Маккейна был „момент мужества“. Скажите это людям в Аризоне, которых обманули».
При этом американский президент в своем Twitter указал на то, что рост взносов по медицинскому страхованию составил 116%.
Отметим, что ранее Маккейн выступил против попытки отменить Obamacare. При сегодняшнем раскладе сил голос сенатора от Аризоны может стать решающим.
Закон «О доступном здравоохранении», принятый при правлении Барака Обамы, позволил обеспечить медпомощью более чем 25 млн человек, у которых ранее не было страховки. Однако для остальных стоимость страховки возросла. Ранее Трамп не раз призывал отменить Obamacare.
Дональд Трамп, президент США: «Демократы, посмеиваясь, говорят, что у Маккейна был „момент мужества“. Скажите это людям в Аризоне, которых обманули».
При этом американский президент в своем Twitter указал на то, что рост взносов по медицинскому страхованию составил 116%.
Democrats are laughingly saying that McCain had a «moment of courage.» Tell that to the people of Arizona who were deceived. 116% increase!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 сентября 2017 г.
Отметим, что ранее Маккейн выступил против попытки отменить Obamacare. При сегодняшнем раскладе сил голос сенатора от Аризоны может стать решающим.
Закон «О доступном здравоохранении», принятый при правлении Барака Обамы, позволил обеспечить медпомощью более чем 25 млн человек, у которых ранее не было страховки. Однако для остальных стоимость страховки возросла. Ранее Трамп не раз призывал отменить Obamacare.
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