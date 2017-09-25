На Марию Максакову обрушился водопад во время выступления в Киеве

На выступлении Марии Максаковой в украинской столице произошел неприятный инцидент.
Происшествие случилось на презентации элитного жилого комплекса, кульминацией которого был концерт Максаковой. Во время выступления организаторы решили запустить фонтанный каскад длиной 150 метров. Однако в этот момент поднялся ветер, и на оперную диву обрушился целый водопад.
Впрочем, Мария Максакова, которая выбрала для выступления ярко-розовый наряд, спокойно отнеслась к инциденту и не стала прерывать концерт.
Как отмечает Dni.Ru, на торжественном открытии жилого комплекса присутствовали чиновники, представители различных влиятельных кругов, а также политики и журналисты.
Напомним, Мария Максаков переехала на Украину в 2016 году вместе с мужем Денисом Вороненковым, на родине бывший депутат Госдумы был объявлен в международный розыск по подозрению в причастности к рейдерскому захвату здания. 23 марта бывший депутат Госдумы был застрелен на улице в Киеве. Киллер, раненный его охранником, скончался в больнице.
Впрочем, Мария Максакова, которая выбрала для выступления ярко-розовый наряд, спокойно отнеслась к инциденту и не стала прерывать концерт.
Как отмечает Dni.Ru, на торжественном открытии жилого комплекса присутствовали чиновники, представители различных влиятельных кругов, а также политики и журналисты.
Напомним, Мария Максаков переехала на Украину в 2016 году вместе с мужем Денисом Вороненковым, на родине бывший депутат Госдумы был объявлен в международный розыск по подозрению в причастности к рейдерскому захвату здания. 23 марта бывший депутат Госдумы был застрелен на улице в Киеве. Киллер, раненный его охранником, скончался в больнице.
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