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    На Марию Максакову обрушился водопад во время выступления в Киеве

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    На Марию Максакову обрушился водопад во время выступления в Киеве

    На Марию Максакову обрушился водопад во время выступления в Киеве

    На выступлении Марии Максаковой в украинской столице произошел неприятный инцидент.

    Происшествие случилось на презентации элитного жилого комплекса, кульминацией которого был концерт Максаковой. Во время выступления организаторы решили запустить фонтанный каскад длиной 150 метров. Однако в этот момент поднялся ветер, и на оперную диву обрушился целый водопад.

    Впрочем, Мария Максакова, которая выбрала для выступления ярко-розовый наряд, спокойно отнеслась к инциденту и не стала прерывать концерт.

    Как отмечает Dni.Ru, на торжественном открытии жилого комплекса присутствовали чиновники, представители различных влиятельных кругов, а также политики и журналисты.

    Напомним, Мария Максаков переехала на Украину в 2016 году вместе с мужем Денисом Вороненковым, на родине бывший депутат Госдумы был объявлен в международный розыск по подозрению в причастности к рейдерскому захвату здания. 23 марта бывший депутат Госдумы был застрелен на улице в Киеве. Киллер, раненный его охранником, скончался в больнице.

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