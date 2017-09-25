Суд Ленобласти арестовал уроженца Узбекистана по делу о кощунственном убийстве в лесу

24-летний Зухриддин Буриев был задержан после того, как в багажнике угнанной им иномарки было обнаружено тело женщины. Свою вину узбек, имеющий открытую форму туберкулеза, отрицает.
Ломоносовский районный суд арестовал Зухриддина Буриева, подозреваемого в изнасиловании и убийстве петербурженки в Ропше. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 24-летнего мигранта из Узбекистана по статье «Убийство».
Мужчина появился в зале суда в рваных полицейских штанах и медицинской маске. Вскоре выяснилось, что он больше двух лет страдает открытой формой туберкулеза, не имеет регистрации ни в Петербурге, ни в Ленобласти. Подозреваемый плохо понимает по-русски, поэтому ему помогал переводчик.
Буриев спокойно воспринимал всё происходящее и соглашался со всем, что ему говорил суд. Однако свою вину не признал и от дачи показаний отказался. А следствие настаивало именно на заключении под стражу, мотивировав свое решение тем, что произошло особо тяжкое преступление и на свободе задержанный сможет угрожать свидетелям.
О шокирующем преступлении в Ленобласти стало известно в минувшие выходные. На пересечении Красносельского и Стрельнинского шоссе произошло ДТП с участием нескольких машин. Когда сотрудники полиции оформляли документы, они обнаружили в багажнике Hyundai Creta тело женщины, которая и являлась владелицей автомобиля.
Мужчина появился в зале суда в рваных полицейских штанах и медицинской маске. Вскоре выяснилось, что он больше двух лет страдает открытой формой туберкулеза, не имеет регистрации ни в Петербурге, ни в Ленобласти. Подозреваемый плохо понимает по-русски, поэтому ему помогал переводчик.
Буриев спокойно воспринимал всё происходящее и соглашался со всем, что ему говорил суд. Однако свою вину не признал и от дачи показаний отказался. А следствие настаивало именно на заключении под стражу, мотивировав свое решение тем, что произошло особо тяжкое преступление и на свободе задержанный сможет угрожать свидетелям.
О шокирующем преступлении в Ленобласти стало известно в минувшие выходные. На пересечении Красносельского и Стрельнинского шоссе произошло ДТП с участием нескольких машин. Когда сотрудники полиции оформляли документы, они обнаружили в багажнике Hyundai Creta тело женщины, которая и являлась владелицей автомобиля.
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