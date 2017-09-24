Под Петербургом мертвую женщину нашли в багажнике угнанной иномарки

В Ленинградской области задержан
24-летний выходец из Средней Азии, подозреваемый в убийстве женщины.
Тело неустановленной пока женщины обнаружили после ДТП с участием четырех автомобилей в поселке Ропша Ломоносовского района. Мертвую женщину нашли в багажнике угнанной Hyundai Creta. За рулем автомобиля находился 24-летний молодой человек. Прав у него не было.
Как отметили в СКР, на теле погибшей обнаружены признаки насильственной смерти — множественные раны головы и странгуляционная борозда на шее.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Убийство». Сейчас все обстоятельства произошедшего и мотив преступления устанавливаются.
Как отметили в СКР, на теле погибшей обнаружены признаки насильственной смерти — множественные раны головы и странгуляционная борозда на шее.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Убийство». Сейчас все обстоятельства произошедшего и мотив преступления устанавливаются.
Комментарии