Следствие вели…
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Следствие вели…

    Под Петербургом мертвую женщину нашли в багажнике угнанной иномарки

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    • Фото: krasnoe_selo / vk.com
    Под Петербургом мертвую женщину нашли в багажнике угнанной иномарки

    Под Петербургом мертвую женщину нашли в багажнике угнанной иномарки

    Под Петербургом мертвую женщину нашли в багажнике угнанной иномарки
  • Фото: krasnoe_selo / vk.com

    • В Ленинградской области задержан 24-летний выходец из Средней Азии, подозреваемый в убийстве женщины.

    Тело неустановленной пока женщины обнаружили после ДТП с участием четырех автомобилей в поселке Ропша Ломоносовского района. Мертвую женщину нашли в багажнике угнанной Hyundai Creta. За рулем автомобиля находился 24-летний молодой человек. Прав у него не было.

    Как отметили в СКР, на теле погибшей обнаружены признаки насильственной смерти — множественные раны головы и странгуляционная борозда на шее.

    По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Убийство». Сейчас все обстоятельства произошедшего и мотив преступления устанавливаются.

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