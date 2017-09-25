Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    МИД КНДР: Пхеньян имеет право сбивать самолеты США

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    • Фото: Reuters © 2017, Eduardo Munoz
    МИД КНДР: Пхеньян имеет право сбивать самолеты США

    МИД КНДР: Пхеньян имеет право сбивать самолеты США

    МИД КНДР: Пхеньян имеет право сбивать самолеты США
  • Фото: Reuters © 2017, Eduardo Munoz

    • Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян рассматривает высказывания президента США как объявление войны и имеет право принимать контрмеры.

    Ли Ён Хо: «Поскольку США объявили нам войну, мы имеем полное право принимать контрмеры, в том числе вправе сбивать стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве нашей страны».

    Глава северокорейского МИД добавил, что «весь мир должен ясно помнить, что США первыми объявили войну» и подчеркнул, что теперь КНДР рассматривает «все варианты действий» в отношении Соединенных Штатов. Таким образом Ли Ён Хо отреагировал на резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Северной Кореи и ее лидера, передает «Интерфакс».

    смотретьТрамп обещает разобраться с «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном
    Трамп обещает разобраться с «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном
    Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены покончить с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. «Мы не можем терпеть этого сумасшедшего парня, пуляющего ракетами повсюду», — отметил Дональд Трамп. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в свою очередь пообещал ответить силой на «угрозу со стороны тиранов».

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