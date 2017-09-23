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    Трамп обещает разобраться с «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном

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    Трамп обещает разобраться с «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном

    Трамп обещает разобраться с <nobr>«человеком-ракетой»</nobr> Ким Чен Ыном

    Продолжается обмен угрозами и оскорблениями между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. В пятницу американский президент заявил, что покончить с северокорейским лидером следовало давным-давно.

    Такое заявление он сделал на митинге в штате Алабама.

    Дональд Трамп: «Мы не можем терпеть этого сумасшедшего парня, пуляющего ракетами повсюду. Кстати, разделаться с человеком-ракетой нужно было давным-давно, сделать это должен был Клинтон, не буду говорить о республиканцах, Обама».

    По словам Трампа, он «разберется с этим», передает РИА Новости.

    смотретьКНДР пригрозила США новым испытанием водородной бомбы
    КНДР пригрозила США новым испытанием водородной бомбы
    В пятницу лидеры США и КНДР вновь обменялись угрозами и оскорблениями. Американский лидер назвал Ким Чен Ына «психопатом», а тот Трампа — «маразматиком». И оба пригрозили «тяжелейшими испытаниями».

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