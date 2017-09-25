Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    Хабаровский таксист заплатит 300 рублей штрафа за умытых зеленкой пассажиров

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    Хабаровский таксист заплатит 300 рублей штрафа за умытых зеленкой пассажиров

    Хабаровский таксист заплатит 300 рублей штрафа за умытых зеленкой пассажиров

    Хабаровский таксист заплатит 300 рублей штрафа за умытых зеленкой пассажиров

    Бывший водитель такси в Хабаровске, который заставил умыться зеленкой не заплативших за проезд пассажиров, будет привлечен к административной ответственности, сообщили в полиции.

    В отношении хабаровского таксиста, который заставил безденежных пассажиров умыться зеленкой, составлен административный протокол по статье «Самоуправство». Максимальное наказание предусматривает штраф до 300 рублей.

    Также полицейские привлекут к ответственности родителей двух несовершеннолетних пассажирок по статье «Неисполнение родительских обязанностей».

    Выложенный в Интернете ролик, на котором хабаровский таксист вершит суд над подростками, будут изучать следователи — на предмет нарушения права на частную жизнь, сообщает МВД.

    смотреть«Умытые» зеленкой девочки признали вину перед таксистом
    «Умытые» зеленкой девочки признали вину перед таксистом
    В конце августа в Сети появился ролик, на котором таксист заставляет двух девушек и молодого человека натирать лицо зеленкой за неоплаченный проезд. «Глаза закрывай — натирай! Нормально натирай, не ленись. Ушки тоже потри, чтобы видно вас было, солдатиков», — комментирует за кадром автор видео. Спустя несколько дней несколько хабаровчан решили отомстить таксисту: мужчину поймали и заставили натереть лицо зеленкой. Самосуд сняли на видео и выложили в Сеть.

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