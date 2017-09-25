Хабаровский таксист заплатит 300 рублей штрафа за умытых зеленкой пассажиров

Бывший водитель такси в Хабаровске, который заставил умыться зеленкой не заплативших за проезд пассажиров, будет привлечен к административной ответственности, сообщили в полиции.
В отношении хабаровского таксиста, который заставил безденежных пассажиров умыться зеленкой, составлен административный протокол по статье «Самоуправство». Максимальное наказание предусматривает штраф до 300 рублей.
Также полицейские привлекут к ответственности родителей двух несовершеннолетних пассажирок по статье «Неисполнение родительских обязанностей».
Выложенный в Интернете ролик, на котором хабаровский таксист вершит суд над подростками, будут изучать следователи — на предмет нарушения права на частную жизнь, сообщает МВД.
В конце августа в Сети появился ролик, на котором таксист заставляет двух девушек и молодого человека натирать лицо зеленкой за неоплаченный проезд. «Глаза закрывай — натирай! Нормально натирай, не ленись. Ушки тоже потри, чтобы видно вас было, солдатиков», — комментирует за кадром автор видео. Спустя несколько дней несколько хабаровчан решили отомстить таксисту: мужчину поймали и заставили натереть лицо зеленкой. Самосуд сняли на видео и выложили в Сеть.
Также полицейские привлекут к ответственности родителей двух несовершеннолетних пассажирок по статье «Неисполнение родительских обязанностей».
Выложенный в Интернете ролик, на котором хабаровский таксист вершит суд над подростками, будут изучать следователи — на предмет нарушения права на частную жизнь, сообщает МВД.
В конце августа в Сети появился ролик, на котором таксист заставляет двух девушек и молодого человека натирать лицо зеленкой за неоплаченный проезд. «Глаза закрывай — натирай! Нормально натирай, не ленись. Ушки тоже потри, чтобы видно вас было, солдатиков», — комментирует за кадром автор видео. Спустя несколько дней несколько хабаровчан решили отомстить таксисту: мужчину поймали и заставили натереть лицо зеленкой. Самосуд сняли на видео и выложили в Сеть.
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